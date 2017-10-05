Пулково возвращается к бумажным билетам

В петербургском аэропорту готовятся ввести новые правила прохода пассажиров в предполётную зону и вернуть бумажные билеты, которые будут проверять дважды. Регресс объясняют федеральным законодательством.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, с 15 января 2018 года попасть в стерильную зону, продемонстрировав паспорт и посадочный талон, будет нельзя. К привычному набору документов прибавится распечатанный билет, который придётся давать на проверку сначала, чтобы получить посадочный талон, а потом – чтобы пройти в зоны контроля и предполётного досмотра.

Именно такой порядок, как объяснили «Фонтанке» в аэропорту 5 октября, закреплён в Воздушном кодексе, но как в Пулково, так и в других аэропортах ему не следуют, проверяя билет только один раз. К букве закона петербургский аэропорт призвали в результате проверки государственные контролирующие органы.

Руководство аэропорта совместно с авиакомпаниями обращались в Минтранс с предложением внести изменения в законодательство и ограничиться привычной проверкой посадочного талона и удостоверяющего личность документа, но получили отказ.

Предсказуемо, что двойная проверка билетов обернется сложностями не только для сотрудников аэропорта, но и для пассажиров.

«На начальном этапе возможно замедление скорости прохождения контроля из-за необходимости осуществления сверки еще одного документа», – согласились в Пулково.

Придется ли пассажирам самостоятельно распечатывать электронные билеты или это будет сделано во время регистрации, пока не ясно. В аэропорту отметили, что процедура ещё не определена.