Топ-менеджер Пулково задержан по делу об обрушившемся трапе

В деле о травмировании петербурженки и ее годовалой внучки в аэропорту Петербурга 5 октября появился второй фигурант. На этот раз это не просто техник, а уже один из его руководителей.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте, в рамках дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) задержан заместитель руководителя дирекции ООО «Воздушные ворота Северной столицы», отвечающей за техническое состояние наземного оборудования.

По данным «Фонтанки», задержанный по фамилии Черноенко был недавно назначен исполнять обязанности начальника станции транспорта, входящей в структуру дирекции наземного транспорта ВВСС.

В СЗ СУТ отметили, что завтра мужчину повезут в суд с ходатайством от следователя о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее по второй статье, возбужденной в ходе расследования инцидента, был задержан и отправлен под домашний арест техник участка аэропорта, на котором ремонтировался развалившийся под ногами женщины и ребенка трап. Ему следствие инкриминировало статью 266 УК РФ — «Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Вину на суде об избрании меры пресечения он признал.

Есть в деле и третья статья – «халатность», и по ней, скорее всего, могут быть задержания уже в руководстве «Воздушных ворот».

Трагедия произошла 28 сентября. К самолёту, прибывшему из Москвы, подогнали телескопический трап. Когда на него ступили 43-летняя женщина с годовалой внучкой на руках, пол под ними проломился. Бабушка при падении сломала ногу, а ребёнок получил серьезные травмы головы и до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии. Возможно этим, а также тем, что врачи не уверены, смогут ли вылечить до конца травмы, полученные девочкой при падении, и их последствия, обусловлена жесткость позиции следствия, полагают источники «Фонтанки» в правоохранительных органах.