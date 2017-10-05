«Фонтанка» за 60 секунд — 5 октября

В Приморском районе на железнодорожном переезде погибла школьница — это уже пятая жертва за год. РЖД настаивают, что переход безопасен.

В метро вот тоже новости про безопасность. Уволили всех в службе контроля метро (СКМ) и тут же набрали две тысячи человек в СТБ – службу транспортной безопасности. Подход масштабный.

На Марсовом поле вспомнили про месячник по благоустройству — и ну дорожки гравием посыпать. Ленточками и заборчиками все перегородили, конечно же. А вдруг «навальнята» не послушаются и придут, а на дорожках не посыпано.

Владелец мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе мамой клянется, что ничего не будет жечь. А жители Горелово не верят. Трудно быть оптимистом, когда живешь рядом с полигоном.

А на заводе «Красный треугольник» спортсмены пойдут против байкеров, чтобы выяснить, чей он. Потенциальные инвесторы топят за разные команды.

Наш спецкор Ирина Тумакова съездила в образцовый совхоз имени Ленина. Ее репортаж читается как антиутопия — ожидаешь, что вот-вот из-под благолепной картинки полезет страшная правда.

Озабоченный проблемой рождаемости предприниматель покусился на самую знаменитую икону Русского музея – «Ангел златые власы». Он считает, что, если ее переместить из музея, все тут же начнут рожать, как угорелые. В Минкульте почему-то верят, что дети делаются именно так.

У «Зенита» есть грандиозный фан-променад: там показывают кино, играют концерты, проводят рэп-баттлы и встречи с интересными футбольными людьми, там можно сдать нормативы ГТО и выкрасить кудри в синий. И в интернете это не увидишь — можно разве что почитать у нас.

Представители "Гринпис" надели противогаз на бронзовый памятник Чижику-Пыжику на реке Фонтанке. Активисты хотели привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха – а по сути вышло, что к вреду алкоголизма. Через противогаз пить водку не очень получается. Приуныл Чижик.

Гравитационные волны, слияния черных дыр, криоэлектронные микроскопы и «клеточные часы». А теперь — про Нобелевские премии подробнее и человеческим языком. Почитайте, потом друзьям перескажете — подавите интеллектом.

Лаппеенранта готова поселить у себя иностранных футбольных болельщиков на время ЧМ-2018. Спасибо, конечно. Но это получается, что шуметь-гулять они будут тут, а спать и платить — там?