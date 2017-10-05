В Петербурге суд разрешил «наследнице» Николая II ещё раз пожаловаться на «Матильду»

Вместо конкретизации интимных претензий к фильму «Матильда» Октябрьский суд Петербурга получил от пожилой гражданки Канады Ольги Куликовской-Романовой новые обвинения в адрес ленты и вернул исковое заявление. Впрочем, шанс на новую попытку у «наследницы» императорской фамилии остаётся.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 октября, Куликовская-Романова всё-таки предоставила дополнительную информацию для рассмотрения иска о защите чести и достоинства к киностудии «Рок», создавшей фильм «Матильда». Женщина отправила документы 29 сентября – за день до назначенного срока, так что в суд они поступили только накануне.

Истица не разъяснила, чем именно лента Алексея Учителя порочит её честь, а также оскорбляет достоинство её, супруга и рода Романовых, но конкретизировала, какие материалы «Матильды» подлежат искоренению. В частности, под нож как не соответствующие действительности и носящие оскорбительный характер она требует отправить фразы из аннотации: «Ты оборачиваешься на голос любви», «В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда» и другие. Видеоматериалы рекламных трейлеров, по мнению Куликовской-Романовой, подлежат запрету в целом.

Свое родство с императором истица подтвердила документом, который, как она утверждает, является завещанием внука Николая II своей супруге – то есть Куликовской-Романовой. Судья Антонина Токарь, изучив представленную бумагу, подвергла её сомнению:

«В качестве документа, из которого следует, что истица является законным представителем… представлен машинописный текст на английском языке, снабженный переводом на русский, согласно которому составившее его лицо называет себя Тихоном Куликовским, а изложенные в нём [документе] распоряжения — завещанием».

Отсутствие нотариального заверения или иного уполномоченного лица смутило судью.

«Нет сведений о наличии чрезвычайных обстоятельств, явно угрожающих его [лицу, назвавшему себя Тихоном Куликовским] жизни и препятствовавших совершать завещание в нотариальной или приравненной к ней форме», – определила Антонина Токарь и вернула иск без рассмотрения.

У Куликовой-Романовой есть 15 дней, чтобы подать частную жалобу. Кроме того, она может снова обратиться с иском к тому же ответчику, но перед этим ей всё же придётся разобраться со своими претензиями и доказать суду свою причастность к императорской семье.