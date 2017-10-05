Суд оштрафовал главу штаба Навального в Петербурге за не проведённый митинг

Полина Костылёва признана виновной в нарушении установленного порядка организации митинга, который еще не прошел в Петербурге. Причиной стали листовки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 октября, Октябрьский районный суд вынес постановление о привлечении Костылёвой к административной ответственности по статье 20.2, часть 1 (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), КоАП РФ. Максимальная санкция по данному пункту статьи составляет штраф в размере 30 тысяч. Костылёву суд «пожалел» – ей назначили наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей. Решение она будет оспаривать.

История, окончившаяся этим штрафом, началась 3 октября, когда полицейский наряд напротив корпункта телеканала «Россия» на Карповке задержал четверых активисток штаба. Они после полуночи раздавали листовки с призывом прийти на акцию Навального в Петербурге. Вместе с двумя сотнями агитлистов их доставили в отдел полиции. На следующий день полиция пришла уже в штаб политика на Вознесенском. Оттуда после обысков и изъятия агитационных материалов всё по тому же готовящемуся митингу увезли и Костылёву. В отделе в отношении неё составили протокол и отпустили.

Отметим, что оппозиционный политик и его команда заявляют, что считают акцию согласованной, так как им не выдали на руки отказ в проведении митинга. В администрации Петербурга уверены, что отказ был получен. В любом случае приехать в Петербург в ближайшие 20 дней Навальный не сможет из-за административного ареста, который 2 октября наложил на него московский суд – за призыв на несогласованную акцию в Нижнем Новгороде.