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09.10.2017 19:42
15 Комментариев

Сеть, о которой нельзя говорить

«Фонтанка» обнаружила почти 200 километров кабелей ранее не известной сети, которая опутала центр Санкт-Петербурга. Стоимость проекта - более четверти миллиарда рублей, и заказчик стройки известен. Но называть его нельзя - государственная тайна.
Сеть, о которой нельзя говорить
Андрей Пронин/Интерпресс

Раскрыл секрет портал госзакупок, где выложены все пароли и явки, вплоть до имен сотрудников, которые проходили курсы по администрированию новейшего западного серверного оборудования. Мы лишь сопоставили техзадания и акты выполненных работ и получили точную картину коммуникаций и потенциально до семи лет колонии с лишением права занимать определенные должности. Потому рассказ будет на полунамеках.

Зацепкой для исследования стали объявленные в конце сентября на госзакупках торги. Некое подразделение могущественной организации, которое базируется в селе по дороге в Гатчину и по фото представляет из себя сочетание огородов и больших антенн, вдруг решило закупить комплектующие и расходные материалы для волоконно-оптического оборудования.

После анализа остальных закупок подразделения, начиная с 2014 года, выяснилось, что оно регулярно заключает контракты на размещение и обслуживание кабелей на территории петербургского метрополитена и телефонной канализации, постепенно наращивая протяженность сети. Самый длинный её участок уходит напрямую в город, на окраинах ныряя в первую попавшуюся станцию метрополитена и затем «всплывая» уже в самом сердце Петербурга. Здесь сеть проникает на адреса, где, судя по открытым данным, расположены офисы Ростелекома и шведской TeliaSonera, а также центральный региональный узел связи РЖД.

Метрополитен, который закрывается в час ночи для рядовых петербуржцев, для важного клиента держит особый режим работы: с дежурствами 24/7 и устранением неисправностей не дольше, чем за 24 часа. 

Само подразделение, базирующееся в огородах, вероятно, представляет из себя серверную. Во всяком случае, на госзакупках не раз размещались заказы на обслуживание кондиционеров, которые работают в неких «аппаратных залах». Версию о серверной подтверждают и заключаемые контракты с образовательными центрами на повышение квалификации сотрудников в части построения виртуальной инфраструктуры на иностранном оборудовании.

Какие данные передаются в сети, можно судить по второму участнику внутренней сети – интранета. Это ещё одно подразделение той же самой службы, также на окраине Петербурга, к которому примыкает ведомственный архив обо всех и обо всём. Для соединения с первым подразделением проложены более 9 км кабелей в телефонных каналах. База, вероятно, оцифрована, поскольку с 2014 года это подразделение закупило десятки комплектов стоек телекоммуникационного оборудования и устройств межсистемной связи сетей, а также мощные системы хранения и обработки больших разнородных массивов данных. 

Если сложить все инвестиции в аренду кабельной инфраструктуры, закупки телекоммуникационного оборудования и модернизацию обоих подразделений, то инвестиции в проект строительства сети в Петербурге с 2014 года можно оценить более чем в 250 млн рублей.

Как отметил генеральный директор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров, петербургская ведомственная сеть, вероятно, является частью большой единой системы. 

«Просто строить кабели для своих нужд в городе еще имеет какой-то экономический смысл, но тянуть их между городами уже за гранью. Поэтому между городами ведомства каналы арендуют у операторов, у которых есть инфраструктура и соответствующие разрешения. Для этого они доводят свою сеть до магистральных центров операторов», – отметил Петров. 

По его словам, обнаруженная «Фонтанкой» сеть, возможно, является вторым крупнейшим интранетом города. Её можно сравнить с другой известной специальной сетью Санкт-Петербурга – АТС Смольного, которая построена для нужд администрации и подчиняющихся городу учреждений. Но, в отличие от найденной «Фонтанкой» сети, ГУП «АТС Смольного» имеет сайт и предлагает услуги третьим лицам.

Год назад «Российская газета» сообщила, что инженеры-связисты Минобороны завершили развертывание в стране новой коммуникационной системы «Закрытый сегмент передачи данных», сервера которой разместились в военных частях. Специалисты прозвали её «военным интернетом». Как писали журналисты, зайти на сайты этой сети возможно только с помощью компьютеров, работающих на особой операционной системе МСВС – мобильной системе Вооруженных сил. В сети организован почтовый сервис для передачи сообщений с грифом «Особой важности» и еще несколько ресурсов со схожими функциями на домене mil.zs.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»


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комментарии пользователей (15)
sb1203
9 октября 2017 г. 21:51
ghoust: цирк, да;)
dragvs
9 октября 2017 г. 21:37
Vladius: Сложно как-то для 5G, там как правило достаточно оборудование на вышках обновить, дальше там все в привычные магистрали укладывается, трафик мобильные устройства при всем желании большой не выдадут.
ghoust
9 октября 2017 г. 21:36
для таких задач и иностранное оборудование напичканное закладками. я ничего не пропустил?
raniri
9 октября 2017 г. 21:33
А уже все равно... Живем под колпаком из проводов, сетей, зон и пр...снизу, сверху, сбоку, скоро светиться будем, как светлячки.
academicmax
9 октября 2017 г. 21:04
Не понял смысла этой статьи. Автор прямо напрашивается с детским восторгом на применение статьи. Каламбур получился. Вот зачем в самом деле написано?
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