Не ходите, дети, на Марсово гулять

Петербургские власти начали массово рекламировать несанкционированный митинг сторонников Навального: тренинги в школах, расписки родителей и коллективные просмотры фильма “Крым”.

Городские чиновники, похоже, решили добавить драйва в кампанию Алексея Навального. Лишь таким образом можно объяснить повышенное внимание к его сторонникам в Северной столице, а также массовое информирование о мероприятии в школах и вузах. Судя по всему, власти забыли завещание Григория Остера, данное во «Вредных советах».

– Добрый день, я завуч школы, расположенной … , в выходные нам нужно что-то специальное устраивать? – позвонил корреспондент «Фонтанки» в администрацию одного из районов Петербурга.

– Да, конечно, если есть возможность, организуйте культпоход куда-нибудь, если нет, то нужно передать классным руководителям, чтобы говорили с родителями и рекомендовали им оставить детей дома. Никакой разнарядки нет, но лучше предупредить об ответственности, – ответили в роно.

Такой звонок корреспондент «Фонтанки» решил сделать, чтобы проверить появляющиеся в последние дни сообщения от родителей: в школах Петербурга пытаются не дать возможности школьникам принять участие в митинге, организованном сторонниками Навального и не согласованном с администрацией города.

Так, родителям одной из школ Фрунзенского района якобы раздали распечатку, где предложили выбрать: куда отправить детей во время икс – в кинотеатр «Чайка» на просмотр фильма «Крым» или на экскурсию в Пушкин. Другим родителям, будто бы детей из школы 448, предложили расписаться, что они отвечают за жизнь своих детей во время массовых мероприятий в ближайшие выходные. В Горном институте кураторов групп попросили провести консультацию со студентами по вопросу участия в несанкционированных акциях.

Во Фрунзенском районе «Фонтанке» сообщили, что не давали никаких массовых поручений школам, и, если кто-то где-то кого-то попросил, то это инициатива учреждения. Тем не менее собеседники заверили, что проверили информацию, появившуюся в соцсетях, и не нашли ей подтверждения. «Мало что где могло появиться, это же распечатка, может таким образом хотят внимание к митингу привлечь», – рассудил чиновник – собеседник «Фонтанки».

Одновременно источники федеральных СМИ в правоохранительных органах дали устрашающую картинку для тех, кто все-таки не захочет слушать учителей и преподавателей.

"Полиция будет действовать очень жестко — так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом", — рассказал один собеседник «Интерфакса».

Life, без указания источника, пишет, что правоохранительные органы в Петербурге применят "новейшие технологии распознавания лиц, участвующих в несанкционированных мероприятиях". Лица участников акции якобы «могут быть сопоставлены с аккаунтами в соцсетях, а также идентифицированы с помощью сопоставления данных распознавания лиц, цифровой проекции, а также биллинга соцсетей».

Кроме того, к выходным начали готовиться «Ночные волки» – закрытие мотосезона соратников байкера Хирурга неожиданно совпало с желанием сторонников Навального выйти на улицу с протестами. Примечательно, что это будет уже второе закрытие мотосезона в Петербурге – первый раз его уже закрыли на Дворцовой еще 30 сентября, организовав мотопробег.

На самом же Марсовом поле изначально планировалось "культурно-массовое мероприятие, с целью информирования граждан о сложном положении в обществе лиц БОМЖ, детей-сирот и людей, живущих с ВИЧ". Оппозиционеры даже посмеивались: мол, присоединимся к нему, расскажем друг другу о сложном положении в обществе и других лиц. Но у Смольного появилась идея лучше: 5 октября Марсово поле просто-напросто решили закрыть – для благоустройства. Рабочие, которых застал корреспондент «Фонтанки», очень примерно отозвались о сроках работ по укладке гравия на дорожки. «Ну вы же понимаете, митинг...» – заулыбались они.

В комитете по благоустройству подошли к вопросу более серьезно и заявили «Фонтанке» о необходимости сажать тюльпаны, восстанавливать «диваны» и готовить газоны. «У нас осенний месячник по благоустройству. Мы каждый год этим занимаемся. А Марсово поле – особенный объект, открыточных видов», – сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, что накануне Алексей Навальный призвал свои штабы провести акции протеста по всей России. Главной площадкой оппозиционер объявил Петербург.

3 октября полицейские пришли в штаб Навального в Петербурге, где изъяли наклейки с анонсом мероприятия и задержали координатора штаба Полину Костылеву. На нее составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения массового мероприятия).

До этого почти месяц штаб Навального в Петербурге пытался согласовать митинг-встречу с оппозиционером. В Северной столице несогласным предложили митинговать в Удельном парке, однако сторонники Навального не согласились на эту точку и продолжили подавать заявки в Смольный на организацию митинга на 15 тысяч человек. Суд с отказом в согласовании мероприятия активисты проиграли.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»