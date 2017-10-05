В Орловской области ленинградского коммуниста сменил московский

Владимир Путин подписал заявление об уходе губернатора Орловской области Вадима Потомского. Его сменит депутат из Москвы.

Как сообщается на официальном сайте президента РФ, 5 октября глава государства принял досрочную отставку избранного три года назад руководителем Орловской области 45-летнего Владимира Потомского. Уже бывший губернатор — выходец из военной среды. В большую политику он пришел из Ленинградского военного округа и к 2009 году дорос до секретаря Ленинградского областного комитета КПРФ. Потом избрался в Госдуму. В 2012 году он пытался поучаствовать в выборах на пост главы Брянской области, а через два года обосновался в Орле.



Вскоре в его резиденцию въедет 38-летний Андрей Клычков, который до сегодняшнего дня был депутатом Московской городской думы от партии КПРФ. Родился в Калининграде, юрист, специалист по международным отношениям. Член президиума Центрального комитета КПРФ, секретарь Московского городского комитета КПРФ.

Потомский не единожды попадал в новостные ленты с различными одиозными высказываниями. Летом 2016 года Потомский прославился на весь Рунет, рассказав в преддверии открытия памятника царю Ивану Грозному, как тот ездил из Москвы в Санкт-Петербург, которого тогда не существовало.

Отметим, что Потомский стал седьмым главой региона, который внезапно попросился в отставку за неполные две недели. Список отставников-губернаторов в начале прошлой недели опубликовал «Коммерсант», и с тех пор наблюдателям осталось только вычеркивать фамилии. Уже сменились главы в шести регионах: Самарской и Нижегородской областях, Ненецком автономном округе, Дагестане, Красноярском и Приморском краях.