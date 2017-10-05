Еще
19:48 05.10.2017
Пришлите свою новость!
19:48
Пулково возвращается к бумажным билетам
19:45
«РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» оштрафовали за навязывание допуслуг к ОСАГО
19:36
Топ-менеджер Пулково задержан по делу об обрушившемся трапе
19:29
Петербургский «Лахта Центр» стал самым высоким небоскрёбом Европы
19:21
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 октября
19:19
В Петербурге суд разрешил «наследнице» Николая II ещё раз пожаловаться на «Матильду»
18:57
Суд оштрафовал главу штаба Навального в Петербурге за не проведённый митинг
18:46
Финны всё реже ездят в Россию
18:33
В Орловской области ленинградского коммуниста сменил московский
18:25
«Обводный канал» проверили за 10 минут
18:06
ГИБДД Выборгского района ищет «полицейского», не заплатившего за парковку в ТРК
17:55
СМИ: Подполковник Службы безопасности Украины перешел на сторону ДНР
17:51
«Народного инспектора» предлагают «заселить» в видеорегистраторы
17:33
Главу московского штаба Навального снова задержали
17:31
Минкульт не рекомендует пускать на культурный форум Сокурова, Акунина и других неблагонадежных
17:24
В Саудовской Аравии организуют лицензионное производство автоматов Калашникова
17:19
Комиссия ЗакСа рекомендовала принять корректировку перечня зеленых насаждений в Петербурге
17:15
Мошенники попросили денег на «лечение» у детского омбудсмена Петербурга
17:10
Роскомнадзор пригрозил отобрать лицензию у CNN
17:06
Из-за сорванной ветром крыши из Манежа Конюшенного ведомства вывозят картины
16:45
В России зарегистрировали первый случай «свиного» гриппа в этом сезоне
16:43
Петербуржцы пожертвовали в предвыборный фонд псковского «Яблока» почти полмиллиона рублей
16:41
Марсово поле перед акцией сторонников Навального оградили ленточками и забором
16:31
На заводе «ЛУКОЙЛ» в Нижнем Новгороде взрываются резервуары с топливом
16:30
В петербургском метро службу контроля заменили службой безопасности
16:20
Белковский рассказал об обысках в его доме по делу ЮКОСа
16:09
В Петербурге совладельца «Юлмарта» обязали выплатить банку ВТБ 653 млн рублей
16:04
На Энгельса собралась пробка из-за массового ДТП, на месте работают медики
16:00
Театральный институт на Моховой капитально отреставрируют
15:43
Регулярное авиасообщение свяжет Петербург и столицу Катара в конце года
15:35
Сборная Англии во время ЧМ-2018 хочет базироваться в Петербурге
15:27
В пятницу в Петербурге ждут туман
15:18
МВД рекомендовало открыть в городах проведения ЧМ-2018 вытрезвители
14:58
Россия осталась основным поставщиком угля на Украину
14:53
На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз
14:43
Вице-губернатор Ленобласти: Пробки у Мурино сократятся в два раза
14:23
«Открытая Россия»: У нас нет иностранного финансирования от нежелательных организаций
14:21
Акция памяти Политковской у Соловецкого камня согласована
14:17
Нобелевку по литературе дали «британскому Набокову»
13:53
Бойцы Росгвардии задержали человека с ружьем в Выборге
13:38
Суд отпустил из-под ареста главу штаба Навального
13:25
Депутаты Украины объявили бойкот ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге
13:14
Кремль напомнил об ответственности за несанкционированные акции
13:10
В Петербурге презентовали работу службы помощи детям, пережившим насилие
12:49
УФАС потребовало от ГУ МВД не рекомендовать сотрудникам ГУП «Ритуальные услуги»
12:39
«Газпром» подтвердил, что Nord Stream 2 заработает в 2019 году
12:24
При обысках в сейфе Улюкаева нашли $250 тыс. и килограммы золотых монет
12:12
Многоэтажный самострой в Сестрорецке легализовали
12:00
В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
11:55
Кокорин рассказал, почему Дзюба не ушел из «Зенита»
11:49
При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница
11:41
СКР: Обыски в «Открытой России» связаны с финансированием её ИП из-за рубежа
11:35
Нападающий «Зенита» Кокорин раскрыл секрет своей возросшей результативности
11:30
СМИ: С начала волны звонков о лжеминировании в РФ эвакуировали 800 тыс. человек
11:25
Россияне стали чаще ездить в приграничную Финляндию для велосипедных прогулок
11:21
Карету скорой помощи разбили на Благодатной
11:16
Орешкин предсказал российской экономике долгосрочный рост
11:00
В Тосно сбиты три мальчика
10:57
СМИ: План программы развития цифровой экономики России откладывает «закон Яровой»
10:50
Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке
10:41
Гомеопатию предлагают маркировать словами «не обладает доказанными лечебными свойствами»
10:30
Чтобы жить в центре Петербурга, нужно 3,7 млн рублей
10:20
В Выборге ищут сбежавшего от полиции с музыкальной колонкой на плече
10:14
В парке Александрино нашли повешенного мужчину
10:10
Новый глава Дагестана Васильев: Даже не звоните сюда
10:05
ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, а Медведеву — нет
10:00
На Ново-Свирском канале во вспыхнувшем плавкране погиб человек
09:55
Россия может начать поставлять ракетные системы в Саудовскую Аравию
09:50
Электричка сбила женщину на севере Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
05.10.2017 18:33

В Орловской области ленинградского коммуниста сменил московский

Владимир Путин подписал заявление об уходе губернатора Орловской области Вадима Потомского. Его сменит депутат из Москвы.

Как сообщается на официальном сайте президента РФ, 5 октября глава государства принял досрочную отставку избранного три года назад руководителем Орловской области 45-летнего Владимира Потомского. Уже бывший губернатор — выходец из военной среды. В большую политику он пришел из Ленинградского военного округа и к 2009 году дорос до секретаря Ленинградского областного комитета КПРФ. Потом избрался в Госдуму. В 2012 году он пытался поучаствовать в выборах на пост главы Брянской области, а через два года обосновался в Орле.
 
Вскоре в его резиденцию въедет 38-летний Андрей Клычков, который до сегодняшнего дня был депутатом Московской городской думы от партии КПРФ. Родился в Калининграде, юрист, специалист по международным отношениям. Член президиума Центрального комитета КПРФ, секретарь Московского городского комитета КПРФ.

Потомский не единожды попадал в новостные ленты с различными одиозными высказываниями. Летом 2016 года Потомский прославился на весь Рунет, рассказав в преддверии открытия памятника царю Ивану Грозному, как тот ездил из Москвы в Санкт-Петербург, которого тогда не существовало.

Отметим, что Потомский стал седьмым главой региона, который внезапно попросился в отставку за неполные две недели. Список отставников-губернаторов в начале прошлой недели опубликовал «Коммерсант», и с тех пор наблюдателям осталось только вычеркивать фамилии. Уже сменились главы в шести регионах: Самарской  и Нижегородской областях, Ненецком автономном округе, Дагестане, Красноярском и Приморском краях.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Суд оштрафовал главу штаба Навального в Петербурге за не проведённый митинг
Не ходите, дети, на Марсово гулять
В Орловской области ленинградского коммуниста сменил московский
Белковский рассказал об обысках в его доме по делу ЮКОСа
Депутаты Украины объявили бойкот ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге
Кремль напомнил об ответственности за несанкционированные акции
При обысках в сейфе Улюкаева нашли $250 тыс. и килограммы золотых монет
Орешкин предсказал российской экономике долгосрочный рост
Новый глава Дагестана Васильев: Даже не звоните сюда
Под королем Саудовской Аравии во Внуково остановился трап-эскалатор
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
«Захочет Россия – будет реформа ООН»
Всё ли могут короли
Екатерина Шульман: Давайте власти посочувствуем, положение у неё – не сахар
Какая ратуша без столов по 300 тысяч
Депутатский гной
Кто пристёгивает «Фонтанку» к ИГ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз

Из-за сорванной ветром крыши из Манежа Конюшенного ведомства вывозят картины

На заводе «ЛУКОЙЛ» в Нижнем Новгороде взрываются резервуары с топливом

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.