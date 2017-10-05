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Лахта центр
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05.10.2017 19:29

Петербургский «Лахта Центр» стал самым высоким небоскрёбом Европы

«Лахта Центр» ещё до завершения своего строительства обогнал по высоте все небоскрёбы Европы. Чтобы «перерасти» конкурентов, зданию потребовалось 827 дней.
Петербургский «Лахта Центр» стал самым высоким небоскрёбом Европы

Как сообщили в пресс-службе комплекса, 5 октября «Лахта Центр» достиг отметки в 384 метра, оставив позади предыдущего рекордсмена – московская башня «Федерация-Восток» ниже его на 10 метров. Таким образом, больше конкурентов в Европе у петербургской башни не осталось.

«Лахта Центр» – самый северный небоскрёб в мире. К окончанию строительства он должен стать одним из двадцати самых высоких зданий за всю историю человечества. Первый рекорд «Лахта Центр» поставил в 2016 году: всего через год после начала поэтажного строительства он стал самым высоким строением в Северной столице, заняв высотную отметку в 147 метров.

К январю 2017 года петербургский небоскрёб перерос высочайшие здания в Бельгии, Финляндии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, Италии, Польше, Франции и топового «испанца» Torre de Cristal, который возвышается на 250 метров в Мадриде. В апреле "Лахта Центр" возвысился над немецким Commerzbank Tower и лондонским 306-метровым The Shard.

Несмотря на то, что соперников в Европе у «Лахта Центра» не осталось, башне ещё есть куда расти. К моменту завершения строительства в 2018 году доминанта будет возвышаться над Петербургом на 462 метра.


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