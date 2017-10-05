Петербургский «Лахта Центр» стал самым высоким небоскрёбом Европы

«Лахта Центр» ещё до завершения своего строительства обогнал по высоте все небоскрёбы Европы. Чтобы «перерасти» конкурентов, зданию потребовалось 827 дней.

Как сообщили в пресс-службе комплекса, 5 октября «Лахта Центр» достиг отметки в 384 метра, оставив позади предыдущего рекордсмена – московская башня «Федерация-Восток» ниже его на 10 метров. Таким образом, больше конкурентов в Европе у петербургской башни не осталось.

«Лахта Центр» – самый северный небоскрёб в мире. К окончанию строительства он должен стать одним из двадцати самых высоких зданий за всю историю человечества. Первый рекорд «Лахта Центр» поставил в 2016 году: всего через год после начала поэтажного строительства он стал самым высоким строением в Северной столице, заняв высотную отметку в 147 метров.

К январю 2017 года петербургский небоскрёб перерос высочайшие здания в Бельгии, Финляндии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, Италии, Польше, Франции и топового «испанца» Torre de Cristal, который возвышается на 250 метров в Мадриде. В апреле "Лахта Центр" возвысился над немецким Commerzbank Tower и лондонским 306-метровым The Shard.

Несмотря на то, что соперников в Европе у «Лахта Центра» не осталось, башне ещё есть куда расти. К моменту завершения строительства в 2018 году доминанта будет возвышаться над Петербургом на 462 метра.