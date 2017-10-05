Securika St. Petersburg - приоткрывает завесу событий

В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Как результат – цикл публикаций, где будут представлены ответы участников, чтобы специалисты заранее смогли оценить преимущества посещения выставки Securika St. Petersburg.

Предлагаем вниманию читателей первый обзор:

Securika St. Petersburg

Александр Попов, компания «Тахион»:

«На выставке будут представлены прикладные проектные решения с использованием гермобоксов и видеокамер собственного производства, оборудования для климатической защиты электронной аппаратуры, а также устройств защиты линий от импульсных перенапряжений.

Все, что будет представлено - уже востребовано, все уже где-то работает и доказало свою актуальность на рынке.»

Securika St. Petersburg

Александр Гаранин, компания «МАКРОТЕК»:

«Наша компания представит на выставке систему охраны промышленных предприятий и других объектов от несанкционированного доступа на территорию предприятия.

Также на выставке мы представим новую разработку – систему распознавания типа движущегося средства на трассах, магистралях и грунтовых дорогах.»

Securika St. Petersburg

Сергей Выходцев, компания «Т8 Сенсор»:

«Мы предлагаем системным интеграторам и конечным заказчикам уникальную систему «Дунай», предназначенную для организации рубежей охраны протяженных объектов.

Также на выставке мы традиционно будем представлять линейку своего телекоммуникационного оборудования для оптоволоконных сетей. У нас есть ряд новинок, которые могут заинтересовать посетителей выставки.»

Securika St. Petersburg

Юрий Тырыкин, компания «Страна карт»:

«На выставке будут представлены новейшие разработки разных видов пластиковых смарт-карт и оборудования для систем контроля и управления доступом.

К выставке мы подготовим специальное предложение как для конечных клиентов, так и партнерскую программу для посредников.»

Информация о других участниках выставки представлена на сайте выставки

Узнайте больше о продукции и получите профессиональные консультации на выставке Securika St.Petersburg 25-27 октября 2017 года.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет на сайте securika-spb.ru