СМИ: Подполковник Службы безопасности Украины перешел на сторону ДНР

Действующий высокопоставленный сотрудник подполковник Роман Лабусов перешел на сторону ДНР. Как передает «Донецкое агентство новостей» 5 октября, Лабусов выступил на пресс-конференции в Донецке, где объяснил свой поступок.

«Я, подполковник СБУ, возглавлял шифровально-документальную связь, перешел на эту сторону, чтобы вскрыть преступную деятельность правящей верхушки Украины», – цитирует подполковника агентство.

Сообщается, что Лабусов родился в Донецке, работал в управлении СБУ в Донецкой области. С 2014 года служил в Мариуполе.