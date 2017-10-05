«Народного инспектора» предлагают «заселить» в видеорегистраторы

Правительство РФ 5 октября одобрило внесение в Госдуму законопроекта о фиксации нарушений ПДД с помощью мобильного приложения с условным названием «Народный инспектор». Оно позволит рядовым гражданам снимать нарушителей на фото или видео и посылать данные в МВД.

Ещё одна идея по развитию этой опции связана с тем, чтобы «зашивать» программу в автомобильные видеорегистраторы.

Эта идея нашла живой отклик у экспертов. Почему, читайте на «Водителе Петербурга».