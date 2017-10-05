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19:48 05.10.2017
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Водитель Петербурга
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05.10.2017 17:51

«Народного инспектора» предлагают «заселить» в видеорегистраторы

Правительство РФ 5 октября одобрило внесение в Госдуму законопроекта о фиксации нарушений ПДД с помощью мобильного приложения с условным названием «Народный инспектор». Оно позволит рядовым гражданам снимать нарушителей на фото или видео и посылать данные в МВД.

Ещё одна идея по развитию этой опции связана с тем, чтобы «зашивать» программу в автомобильные видеорегистраторы.

Эта идея нашла живой отклик у экспертов. Почему, читайте на «Водителе Петербурга».


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С 4 октября с целью повышения качества обслуживания клиентов компания «Эталон ЛенСпецСМУ» запустила новый сервис «Такси в офис продаж» - компания оплачивает потенциальным клиентам стоимость поездки на такси до офиса продаж
Компания «Главстрой-СПб»
05.10.2017 16:46
ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 16:33
«Группа ЛСР» представила новый элитный жилой комплекс NEVA HAUS на мероприятии «Good Harvest»
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