Главу московского штаба Навального снова задержали

Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков задержан спустя несколько часов после освобождения.

Об этом в своем твиттере 5 октября сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов. По его информации, Волков находится в ОВД «Преображенское». Причины задержания пока неизвестны.

Напомним, Леонида Волкова задержали 29 сентября в отделе полиции Нижнего Новгорода, куда он пришёл с заявлением о воспрепятствовании в проведении митинг-встречи со сторонниками Навального. Суд в Москве 2 октября признал акцию несогласованной и назначил оппозиционеру 20 суток административного ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ, из которых он успел отбыть только трое. Алексей Навальный остается под арестом.