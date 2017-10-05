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09.10.2017 10:00

Специалисты КЕЙ рассказали, какие устройства помогут обезопасить ребенка

Специалисты КЕЙ рассказали, какие устройства помогут обезопасить ребенка
Компания КЕЙ

Благодаря современным технологиям, родители больше не должны постоянно находиться рядом с ребенком, чтобы обеспечить его безопасность – теперь эту задачу могут частично принять на себя специальные устройства. Специалисты компании КЕЙ познакомят Вас с основными типами гаджетов детской безопасности. 

Самым востребованным и популярным типом устройств детской безопасности являются детские смарт-часы.

Как и стандартные наручные модели, они способны показывать время, но главная их особенность заключается в том, что в них встроен GPS-датчик, позволяющий определить местоположение ребенка в любой момент времени.

На этом функциональность детских часов не ограничивается, в них могут присутствовать следующие функции:

• Прием вызовов

• Будильник

• Шагомер

• Акселерометр (определение положения в пространстве)

Отличным примером являются часы EnBe Children Watch 2 Blue. Они сочетают в себе яркий дизайн и широкую функциональность. Помимо этого, в них встроена достаточно мощная батарея, способная поддерживать работу устройства до 72 часов.

Также на помощь современным родителям приходит еще одна разновидность умных часов, которые прозвали «кнопка жизни». Подобные устройства ценятся пользователями за то, что в них предустановлена функция SOS.

Главная ее задача – обеспечить своевременное оповещение родителей о том, что ребенок попал в беду. Для этого малышу достаточно нажать всего одну кнопку и на телефон мамы или папы поступит сигнал тревоги, а также координаты нахождения ребенка.

Помимо этого, с таким устройством Вы всегда сможете контролировать перемещение ребенка. Например, в часах Aimoto start имеется функция, позволяющая определять границы, за которые ребенок не должен выходить. В случае, если он покинул установленную территорию, то на смартфон придет оповещение.

Самым простым и доступным решением в обеспечении безопасности ребенка считаются GPS-трекеры.

Они представляют собой компактные устройства, которые могут крепиться на ключи, смартфон или элементы одежды.

GPS-трекеры в онлайн-режиме передают информацию о расположении ребенка, поэтому в случае чего Вы всегда сможете найти его.  

 


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