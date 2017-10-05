В Саудовской Аравии организуют лицензионное производство автоматов Калашникова
«Рособоронэкспорт» и Саудовская военно-промышленная компания заключили контракт на организацию в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК103 и патронов различного назначения.
Как передает 5 октября RNS, контракт был подписан генеральным директором «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым и председателем совета директоров Саудовской военно-промышленной компании Ахмадом Аль-Хатыбом в ходе визита короля Саудовской Аравии в Москву.
Также стороны подписали меморандум о покупке и локализации производства продукции военного назначения.