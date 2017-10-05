В Саудовской Аравии организуют лицензионное производство автоматов Калашникова

Специалисты компании КЕЙ разбирают мифы о роботах-пылесосах

Роботы-пылесосы за последние годы стали весьма популярным бытовым уборочным средством. Но наряду с повышением спроса на такие устройства, растет и количество мифов о них. Эксперты компании КЕЙ помогут разобраться в том, какие из них являются правдой, а какие – лишь выдумки пользователей