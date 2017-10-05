Комиссия ЗакСа рекомендовала принять корректировку перечня зеленых насаждений в Петербурге

Законопроект о корректировке перечня зеленых насаждений (ЗНОП) был рекомендован к принятию за основу в Законодательном собрании Петербурга 5 октября. Рекомендацию дала постоянная комиссия городского парламента по городскому хозяйству, градостростроительству и имущественным вопросам.

В проекте уточняются сведения о зеленых насаждениях по итогам проводившейся два года инвентаризации. Как сообщает пресс-служба ЗакСа, в перечень предложено включить пятнадцать новых территорий ЗНОП площадью 14,5 гектара. Скорректированы границы 57 территорий зеленых насаждений. 10 из них назначены к исключению из перечня, но при этом 9 окажутся в списке зеленых насаждений местного значения. Одна территория передается в ведение спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Как рассказал «Фонтанке» заместитель председателя комиссии, депутат Борис Вишневский, на заседании было обозначено несколько конфликтных точек, по которым надеются достичь согласия во втором чтении. «Во-первых, это территория Малоохтинского парка, где хотят вырезать кусок под охтинский коллектор, на период его строительства. Однако, уже после окончания инвентаризации, было принято решение, что такие территории можно не исключать, поэтому я думаю, что во втором чтении мы это вернем», – пояснил депутат.

«Во-творых это парк на пересечении Выборгского шоссе и дороги на Каменку, 21 гектар. Там есть поручение губернатора строить роллерную трассу и велодорожки, но поскольку до сих пор нет даже проекта строительства, мы будем требовать, чтобы сперва сделали проект, нарисовали трассу, а потом уже эту трассу на время строительства исключили. И наконец, предлагается исключить из перечня пляжи Суздальских озер и прилегающую территорию, чтобы сделать ее благоустройство. Но тут еще тоже поспорим», – рассказал парламентарий.

Эколог Александр Карпов, директор центра экспертиз ЭКОМ, не очень доволен решением, поскольку, по его словам, после двухлетней инвентаризации, в которой активно участвовали депутаты, «гора родила мышь». Карпов заявил «Фонтанке», что есть территории, которые давно включены в перечень, но многие предложения депутатов не нашли никакого отражения в окончательном документе.

«Депутаты два года ждали, когда внесут их предложения, и ничего не дождались», – резюмировал Карпов. В его докладе на заседании было отмечено, что согласно законопроекту полностью ликвидируется внутриквартальный сквер дома 18 на Киевской улице, сокращается Московский сад между Черниговской улицей и Лиговским проспектом, а также сквеор на Таллинской улице между домами 6 и 8. Также, под вопросом стоит нахождение в перечне скверов в квартале 43 в Полюстрово, сквера у дома 36 по Новой улице в Пушкине, бульвара между Дунайским проспектом и улицей Галстяна. Согласно законопроекту, все эти территории могут урезать или перевести из городского значения в местное.