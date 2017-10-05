«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает сервис «Такси в офис продаж»

Еще
17:28 05.10.2017
Пришлите свою новость!
17:24
В Саудовской Аравии организуют лицензионное производство автоматов Калашникова
17:19
Комиссия ЗакСа рекомендовала принять корректировку перечня зеленых насаждений в Петербурге
17:15
Мошенники попросили денег на «лечение» у детского омбудсмена Петербурга
17:10
Роскомнадзор пригрозил отобрать лицензию у CNN
17:06
Из-за сорванной ветром крыши из Манежа Конюшенного ведомства вывозят картины
16:45
В России зарегистрировали первый случай «свиного» гриппа в этом сезоне
16:43
Петербуржцы пожертвовали в предвыборный фонд псковского «Яблока» почти полмиллиона рублей
16:41
Марсово поле перед акцией сторонников Навального оградили ленточками и забором
16:31
На заводе «ЛУКОЙЛ» в Нижнем Новгороде взрываются резервуары с топливом
16:30
В петербургском метро службу контроля заменили службой безопасности
16:20
Белковский рассказал об обысках в его доме по делу ЮКОСа
16:09
В Петербурге совладельца «Юлмарта» обязали выплатить банку ВТБ 653 млн рублей
16:04
На Энгельса собралась пробка из-за массового ДТП, на месте работают медики
16:00
Театральный институт на Моховой капитально отреставрируют
15:43
Регулярное авиасообщение свяжет Петербург и столицу Катара в конце года
15:35
Сборная Англии во время ЧМ-2018 хочет базироваться в Петербурге
15:27
В пятницу в Петербурге ждут туман
15:18
МВД рекомендовало открыть в городах проведения ЧМ-2018 вытрезвители
14:58
Россия осталась основным поставщиком угля на Украину
14:53
На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз
14:43
Вице-губернатор Ленобласти: Пробки у Мурино сократятся в два раза
14:23
«Открытая Россия»: У нас нет иностранного финансирования от нежелательных организаций
14:21
Акция памяти Политковской у Соловецкого камня согласована
14:17
Нобелевку по литературе дали «британскому Набокову»
13:53
Бойцы Росгвардии задержали человека с ружьем в Выборге
13:38
Суд отпустил из-под ареста главу штаба Навального
13:25
Депутаты Украины объявили бойкот ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге
13:14
Кремль напомнил об ответственности за несанкционированные акции
13:10
В Петербурге презентовали работу службы помощи детям, пережившим насилие
12:49
УФАС потребовало от ГУ МВД не рекомендовать сотрудникам ГУП «Ритуальные услуги»
12:39
«Газпром» подтвердил, что Nord Stream 2 заработает в 2019 году
12:24
При обысках в сейфе Улюкаева нашли $250 тыс. и килограммы золотых монет
12:12
Многоэтажный самострой в Сестрорецке легализовали
12:00
В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
11:55
Кокорин рассказал, почему Дзюба не ушел из «Зенита»
11:49
При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница
11:41
СКР: Обыски в «Открытой России» связаны с финансированием её ИП из-за рубежа
11:35
Нападающий «Зенита» Кокорин раскрыл секрет своей возросшей результативности
11:30
СМИ: С начала волны звонков о лжеминировании в РФ эвакуировали 800 тыс. человек
11:25
Россияне стали чаще ездить в приграничную Финляндию для велосипедных прогулок
11:21
Карету скорой помощи разбили на Благодатной
11:16
Орешкин предсказал российской экономике долгосрочный рост
11:00
В Тосно сбиты три мальчика
10:57
СМИ: План программы развития цифровой экономики России откладывает «закон Яровой»
10:50
Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке
10:41
Гомеопатию предлагают маркировать словами «не обладает доказанными лечебными свойствами»
10:30
Чтобы жить в центре Петербурга, нужно 3,7 млн рублей
10:20
В Выборге ищут сбежавшего от полиции с музыкальной колонкой на плече
10:14
В парке Александрино нашли повешенного мужчину
10:10
Новый глава Дагестана Васильев: Даже не звоните сюда
10:05
ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, а Медведеву — нет
10:00
На Ново-Свирском канале во вспыхнувшем плавкране погиб человек
09:55
Россия может начать поставлять ракетные системы в Саудовскую Аравию
09:50
Электричка сбила женщину на севере Петербурга
09:46
Лжеполицейские выманили у финских пенсионеров полмиллиона евро
09:42
Шувалов вернулся к предложению продавать лекарства в супермаркетах
09:37
Московское шоссе остановило массовое ДТП с фурами
09:35
Карманные воры лишили двух иностранцев за сутки денег и хорошего настроения
09:30
Бухгалтер продуктовой фирмы пожаловалась на вымогателя, закрывшего её в бизнес-центре
09:22
Минобороны РФ: Бомбардировщик уничтожил 49 боевиков «Джебхат ан-Нусры»
08:56
Девушка выпала из окна на Лиговском проспекте
08:51
«Улица Дыбенко» открыта
08:50
В Минкульте готовы вместо повышения цены прокатного удостоверения ввести процентные отчисления
08:35
Маршрутка на Руставели разбилась и отправила автобус на газон
08:32
Метро «Улица Дыбенко» закрыто
08:30
Сотрудников «Открытой России» обыскивают по делу 14-летней давности
08:05
Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах
07:58
ФБР: Стрелок в Вегасе не был связан с террористами
07:42
Эсеры просят спасти Уткину дачу
07:37
В Канаде приняли свой «акт Магнитского»
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
05.10.2017 17:01

«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает сервис «Такси в офис продаж»

«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает сервис «Такси в офис продаж»
Фото Pixabay.com

С 4 октября с целью повышения качества обслуживания клиентов компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») запустила новый сервис «Такси в офис продаж» – компания оплачивает потенциальным клиентам стоимость поездки на такси до офиса продаж.

Для того, чтобы воспользоваться предложением и с комфортом доехать на такси от двух станций метро «Василеостровская» и «Приморская» до офиса продаж «Смоленка 3», расположенного по адресу наб. реки Смоленки, д. 3, корп. 1, необходимо заблаговременно оформить заказ по телефону

+7 (812) 380-05-25.

Сервис доступен в часы работы офиса продаж

Пн-Пт: с 9:00 до 20:00 

Сб-Вс: с 10:00 до 17:00.

Предложением можно воспользоваться до конца 2017 года.

Партнером проекта выступает такси «ТаксовичкоФ» – обладатель «Петербургской марки качества». 

Справка о ГК «Эталон»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Фото Pixabay.com
05.10.2017 17:01

«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает сервис «Такси в офис продаж»

С 4 октября с целью повышения качества обслуживания клиентов компания «Эталон ЛенСпецСМУ» запустила новый сервис «Такси в офис продаж» - компания оплачивает потенциальным клиентам стоимость поездки на такси до офиса продаж
Компания «Главстрой-СПб»
05.10.2017 16:46

ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства

Компания «Главстрой-СПб» сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 16:33

«Группа ЛСР» представила новый элитный жилой комплекс NEVA HAUS на мероприятии «Good Harvest»

3 октября более 200 представителей бизнес-элиты собралось в Правительственной резиденции К-2 на мероприятии «Good Harvest», чтобы обсудить начало делового сезона
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Многоэтажный самострой в Сестрорецке легализовали
Эсеры просят спасти Уткину дачу
Военная прокуратура Петербурга проверила публикации «Трансперенси Интернешнл» по генералу МЧС Беляеву
«Квадрат» элитного жилья в Петербурге в среднем стоит 331 тысячу рублей
В Овсянниковском саду митинговали против строительства в Мытном дворе
Город потратит почти 4 млрд рублей на выкуп 800 квартир
На намыве построят первый гипермаркет
Госстройнадзор: Проекты возле аэропортов и аэродромов рискуют потерять разрешения на строительство
На Тосиной улице построят 40 тысяч метров жилья
В Смольном обсудили проект отеля в Парголово на 1000 номеров
Как въехать в новостройку на коне
«Test live» - уникальная услуга на рынке жилой недвижимости Петербурга
ЖК «Крылья» на Пулковском шоссе: полетели жить, мечтать, творить
Инвесторам предлагают вкладываться в апартаменты
«Таунхаус в городе – не роскошь»
Реновация-в СПб.нет
Всё лучшее - детям
Как Петербург Москву обогнал
Ипотека вернула покупателей новостроек
Природа круглый год, а не только на каникулах
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз

Из-за сорванной ветром крыши из Манежа Конюшенного ведомства вывозят картины

На заводе «ЛУКОЙЛ» в Нижнем Новгороде взрываются резервуары с топливом

Новости компаний
Фото Pixabay.com
05.10.2017 17:01
«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает сервис «Такси в офис продаж»
С 4 октября с целью повышения качества обслуживания клиентов компания «Эталон ЛенСпецСМУ» запустила новый сервис «Такси в офис продаж» - компания оплачивает потенциальным клиентам стоимость поездки на такси до офиса продаж
Компания «Главстрой-СПб»
05.10.2017 16:46
ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 16:33
«Группа ЛСР» представила новый элитный жилой комплекс NEVA HAUS на мероприятии «Good Harvest»
3 октября более 200 представителей бизнес-элиты собралось в Правительственной резиденции К-2 на мероприятии «Good Harvest», чтобы обсудить начало делового сезона
Холдинг RBI
05.10.2017 16:13
«Северный город» передал Петербургу новый детский сад
Компания «Северный город» (входит в RBI) передала в собственность города новый детский сад на территории жилого комплекса Green City на проспекте Александровской фермы
ГК «Эталон»
05.10.2017 13:28
Новый банк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика»
АО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
Компания КВС
05.10.2017 13:17
Жители второй очереди микрорайона «Новое Сертолово» получили ключи
97% квартир принято новоселами с первого раза, без рекламаций
LEGENDA Intelligent Development
05.10.2017 13:03
Ипотека на коммерческие помещения Legenda стала еще доступнее
«Банк «Санкт-Петербург» продолжает снижать ипотечные ставки на коммерческую недвижимость в строящихся smart-комплексах LEGENDA
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 12:23
Жилой комплекс NEVA HAUS получил «зеленый» сертификат GREEN ZOOM
В портфолио «Группы ЛСР» появился первый жилой проект, получивший золотой сертификат GREEN ZOOM. Жилой комплекс NEVA HAUS, строящийся на Петровском острове, прошел независимую оценку по стандартам энергоэффективности, водоэффективности и экологичности объектов недвижимости
ГК «Эталон»
05.10.2017 10:25
ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию сразу трех банков
ПАО «АК БАРС» БАНК, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали новый жилой комплекс бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
04.10.2017 16:53
Жилой комплекс ЮИТ «Смольный проспект» - «Лучший объект жилищного строительства»
Элитный жилой комплекс «Смольный проспект» компании «ЮИТ Санкт-Петербург» признан победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2017». Располагающийся рядом с архитектурным ансамблем Смольного, жилой комплекс, создаваемый по проекту всемирно известного испанского архитектора Рикардо Бофилла, занял первое место в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.