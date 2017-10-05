«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает сервис «Такси в офис продаж»

С 4 октября с целью повышения качества обслуживания клиентов компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») запустила новый сервис «Такси в офис продаж» – компания оплачивает потенциальным клиентам стоимость поездки на такси до офиса продаж.

Для того, чтобы воспользоваться предложением и с комфортом доехать на такси от двух станций метро «Василеостровская» и «Приморская» до офиса продаж «Смоленка 3», расположенного по адресу наб. реки Смоленки, д. 3, корп. 1, необходимо заблаговременно оформить заказ по телефону

+7 (812) 380-05-25.

Сервис доступен в часы работы офиса продаж

Пн-Пт: с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: с 10:00 до 17:00.

Предложением можно воспользоваться до конца 2017 года.

Партнером проекта выступает такси «ТаксовичкоФ» – обладатель «Петербургской марки качества».

Справка о ГК «Эталон»