Роскомнадзор пригрозил отобрать лицензию у CNN

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что американский телеканал CNN International лишится лицензии в России, если не устранит нарушения до 11 октября.

«На днях мы выдали им (CNN) предписание. Оно предписывает телеканалу и вещателю устранить выявленные нами нарушения в срок до 11 октября. По закону «О средствах массовой информации», если предписание не будет исполнено, то лицензия на вещание может быть приостановлена Роскомнадзором», — цитирует Субботина «Газета.Ru» по «Интерфаксу».

По его словам, специалисты ведомства изучают документы, которые телеканал прислал в ответ на выданное ведомством предписание.

Напомним, в конце сентября Роскомнадзор сообщил, что выявил в работе CNN на территории России нарушения государственного законодательства о СМИ. Уточнялось, что представителей CNN вызвали в ведомство для рассмотрения административных дел.