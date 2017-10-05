Из-за сорванной ветром крыши из Манежа Конюшенного ведомства вывозят картины

Из Манежа Конюшенного ведомства вывозят полотна с выставки «Большие картины» - экспозицию пришлось закрыть раньше, чем планировалось, из-за масштабных протечек.

Как рассказала «Фонтанке» куратор выставки Вера Ловягина, в ночь на 4 октября сильный ветер сорвал с Манежа лист временной кровли, и дождевая вода протекла сквозь потолок во множестве мест. Картины не пострадали. «В настоящее время кровлю вернули на место, и новых протечек нет», – отметили в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.

Напомним, что выставка «Большие картины» в Манеже Конюшенного ведомства открылась 26 мая, планировалось, что она продлится до 8 ноября.

Напомним также, что в июне 2017 года Музей истории Санкт-Петербурга выделил почти сорок миллионов рублей на срочный ремонт крыш западного и восточного павильонов памятника архитектуры федерального значения Конюшенное ведомство. Работы по реставрации крыши продолжаются.