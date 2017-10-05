ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

В Большом аукционном зале Фонда имущества Санкт-Петербурга прошла церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества-2017». Жилой район «Северная долина» получил гранд-при в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Премия «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли Северо-западного федерального округа, Национальным объединением строителей при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Ежегодно его лауреатами становятся ведущие строительные компании Санкт-Петербурга, а также производители стройматериалов.

В этом году конкурсная комиссия посетила строительные площадки 25 объектов капитального строительства.

Жюри, в состав которого вошли представители Госстройнадзора, Центра качества строительства, СРО и профильных профсоюзов, высоко оценило организацию строительного процесса на площадке жилого комплекса «Северная долина», профессиональную подготовку кадров и качество выполняемых работ.

ЖК «Северная долина»:

Один из крупнейших проектов комплексного освоения территорий в Санкт-Петербурге. В рамках проекта «Главстрой-СПб» занимается развитием социальной и дорожной инфраструктуры. В комплексе уже построены и функционируют 4 детских сада и 2 школы под общим номером – № 482. На территории ЖК открыты более 200 объектов торговли и услуг. Во дворах жилого комплекса организованы игровые площадки, зоны отдыха, предусмотрены подземные и наземные парковки. Рядом расположен Шуваловский парк. К моменту завершения проекта в ЖК «Северная долина» будут функционировать 13 детских садов и 10 школ, подстанция скорой помощи, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи. Будут проживать 80 000 петербуржцев.

Справка о компании «Главстрой-СПб»