«Группа ЛСР» представила новый элитный жилой комплекс NEVA HAUS на мероприятии «Good Harvest»

3 октября более 200 представителей бизнес-элиты собралось в Правительственной резиденции К-2 на мероприятии «Good Harvest», чтобы обсудить начало делового сезона. Гости стали участниками популярной телепрограммы РБК-ТВ «Что это значит», для этого ведущие Элина Тихонова и Владимир Василенко специально приехали в Санкт-Петербург.

Ведущие предложили гостям порассуждать об инвестициях в недвижимость и о своих ожиданиях от делового сезона 2017/18. Вечер открыл управляющий «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич, представив публике новый грандиозный проект «Группы ЛСР» на Петровском острове – элитный жилой комплекс NEVA HAUS.

Несмотря на глобальную диджитализацию общества и появление новых финансовых инструментов, покупка недвижимости остается одним из наиболее привлекательных и надежных способов инвестирования средств.

Размышлять на тему строительства, инвестиций и digital-технологий продолжил Евгений Герасимов, известный петербургский архитектор и автор архитектурного облика NEVA HAUS. Маэстро уверил гостей, что, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта, и через 20 лет профессия архитектора остается востребованной: технологии – это всего лишь современный инструмент в руках творца. На вопрос ведущих о предпочитаемых способах инвестирования архитектор ответил: «Произведения искусства и недвижимость, конечно».

Тему архитектуры подхватил и директор проекта NEVA HAUS Денис Сильс, который рассказал гостям вечера об инфраструктуре будущего комплекса – собственном парке, благоустроенной набережной, утопающих в зелени домах. Именно таким был Петровский остров в конце XIX века, когда здесь располагались дачи, построенные по последней моде того времени.

Проект NEVA HAUS также будет ультрамодным: с использованием энергоэффективных решений, автоматизацией инженерных систем зданий и даже со станциями зарядки для электромобилей.

Вечер продолжился неформальным общением, во время которого все желающие в уютном лаундже NEVA HAUS смогли больше узнать о новом проекте «Группы ЛСР».

На мероприятии гости также могли насладиться живой музыкой и фейерверком. В завершении вечера каждый попробовал будущий дом на вкус — изюминкой мероприятия стал фирменный торт NEVA HAUS, стилизованный под кирпичную кладку.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»