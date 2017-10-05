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05.10.2017 16:43

Петербуржцы пожертвовали в предвыборный фонд псковского «Яблока» почти полмиллиона рублей

Петербуржцы вошли в тройку самых активных жертвователей в предвыборный фонд псковского «Яблока». Отчёт о расходовании средств опубликован на сайте депутата Законодательного собрания Псковской области Льва Шлосберга, возглавлявшего кампанию.

На выборах 10 сентября псковское «Яблоко» сумело провести своих кандидатов в 19 муниципалитетов региона из 26. Главой Плюсского района стал яблочник, а 27 человек стали депутатами в городских округах и муниципальных районах.

Всего на предвыборную кампанию партии в Псковской области жители 47 регионов России пожертвовали 2 млн 766 тыс. 502 рубля. Почти половина суммы – 1 254 347 рублей – поступила от москвичей. Вдвое меньше – 628 640 рублей – дали псковичи. Петербург с 434 тысячами 597 рублями стал третьим среди доноров псковского «Яблока».

В четверг, 5 октября, в 19 часов на Шпалерной, 13, в офисе петербургского «Яблока», депутат Шлосберг проводит фандрайзинговый вечер. Деньги собирают на кампанию кандидата от регионального отделения партии, выдвинутого на пост главы Гдовского района Псковской области. Выборы состоятся 12 ноября.

 


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