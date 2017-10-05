На заводе «ЛУКОЙЛ» в Нижнем Новгороде взрываются резервуары с топливом

Сильный пожар возник на территории завода «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в Кстовском районе Нижнего Новгорода около 3 часов дня 5 октября. Сотрудники завода эвакуированы, а дороги блокированы.

Нижегородским СМИ представители предприятия заявили, что возникла нештатная ситуация, но она находится под контролем. До конца дня пожар обещают локализовать. Однако официальный комментарий «ЛУКОЙЛа» на данный момент отсутствует.

Фотографии пожара на заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» опубликовали очевидцы в группе «Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Тем временем, говорят очевидцы, пламя охватило огромную территорию. В этом огню помогает сильный ветер. Кроме того, по их словам, дым с завода буквально накрыл город Кстово. «На территории «ЛУКОЙЛа» взрываются резервуары с топливом, дружно надеемся, что все обошлось без пострадавших», – пишут в соцсетях сотрудники завода.

В региональном МЧС рассказывают, что при подготовке к плановым ремонтным работам резервуара объемом 10 тысяч куб. м произошло возгорание с последующим хлопком.

От МЧС на месте сосредоточено 17 единиц техники и 51 человек личного состава. В местной администрации отмечают, что угрозы для жизни населения Кстова и Кстовского района нет.