В петербургском метро службу контроля заменили службой безопасности

Новые требования к безопасности на транспорте, в том числе и подземном, привели к тому, что в начале октября была расформирована служба контроля метро (СКМ). Вместо нее в подземке появилась СТБ – служба транспортной безопасности численностью под две тысячи человек.

Соответствующий приказ вступил в силу с 1 октября — с этого дня СТБ приступает к работе. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе предприятия. Глава ГУП «Петербургский метрополитен» подписал приказ еще в июне этого года.

В новую службу войдут как сотрудники, работавшие ранее в СКМ, так и специалисты по безопасности службы информационных технологий. Всего не меньше 1700 человек. На их плечи ляжет как досмотр пассажиров в вестибюлях станций, так и работа с интеллектуальной системой видеонаблюдения, которую сейчас улучшают в метро.

Как писала «Фонтанка», необходимость в новой структуре возникла в связи с изменениями в нормативах по безопасности, внесенными в документы транспортной инфраструктуры после теракта, совершенного в метро 3 апреля. Тогда смертник привел в действие в вагоне на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом» взрывное устройство. Погибли 15 человек, пострадали более ста.

Напомним, сотрудники службы контроля на метрополитене не имели права на проведение досмотра пассажиров, так как у них нет соответствующей аттестации. О несоответствии СКМ федеральным требованиям говорилось неоднократно, но метрополитен оправдывался тем, что на Северо-Западе России до теракта отсутствовали аттестующие организации. 17 апреля такой стало предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта на Октябрьской железной дороге». Конкурс на аттестацию за 5 млн рублей предприятие объявило в середине сентября. Отдельный конкурс на 16,9 миллиона на обучение технологии досмотра отменили на этой неделе.