Белковский рассказал об обысках в его доме по делу ЮКОСа
После обысков у журналистов и сотрудников «Открытой России» 5 октября следователи нагрянули к политологу и ведущему телеканала «Дождь» Станиславу Белковскому. По его словам, в его доме они провели три часа.
«Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского и, в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании», — рассказал Белковский «Дождю».
Политолог пояснил, что к нему в квартиру пришли в 9:42 – в это время он уже знал об обысках у активистов «Открытой России». Он насчитал четырёх сотрудников следственной группы и двух бойцов СОБР с пилой-болгаркой.
Следственные мероприятия, по словам Белковского, продолжались около трёх часов, после которых следователи ушли, прихватив с собой его технику. Он считает, что поводы для обысков надуманны и их единственной целью является создание необходимого информационного фона.
Справка:
Обыски по нескольким адресам, где живут сотрудники «Открытой России», прошли рано утром в четверг. Известно, что следователи навестили главного редактора сайта Веронику Куцылло, родителей председателя движения Александра Соловьева, системного администратора редакции Артема Минича и дочь главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Кроме того, по словам активистов движения, они не могут дозвониться до исполнительного директора ОР Тимура Валеева. Позже активисты движения уточнили, что Валеев задержан для допроса в СК.