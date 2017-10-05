Белковский рассказал об обысках в его доме по делу ЮКОСа

После обысков у журналистов и сотрудников «Открытой России» 5 октября следователи нагрянули к политологу и ведущему телеканала «Дождь» Станиславу Белковскому. По его словам, в его доме они провели три часа.

«Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского и, в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании», — рассказал Белковский «Дождю».

Политолог пояснил, что к нему в квартиру пришли в 9:42 – в это время он уже знал об обысках у активистов «Открытой России». Он насчитал четырёх сотрудников следственной группы и двух бойцов СОБР с пилой-болгаркой.

Следственные мероприятия, по словам Белковского, продолжались около трёх часов, после которых следователи ушли, прихватив с собой его технику. Он считает, что поводы для обысков надуманны и их единственной целью является создание необходимого информационного фона.