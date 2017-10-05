Лаппеенранта стремится к "большому" футболу

Лаппеенранта готова принять у себя иностранных футбольных болельщиков, которые собираются в Петербург на матчи ЧМ-2018. В отели уже начали поступать заявки. Насколько нужен Северной столице такой помощник, разбиралась "Фонтанка.fi".

Лаппеенранта и Visit Russia, организация, которая продвигает российский туризм за рубежом, подписали соглашение о маркетинговом партнерстве. Главная цель – работать вместе над привлечением как можно большего числа иностранных туристов на мировое футбольное первенство, и в частности в Санкт-Петербург, где пройдут 5 матчей мирового турнира. Как заявил Александр Горохов, директор Союза национальных и международных туристских информационных организаций, Лаппеенранта оказалась первым европейским регионом, который активно заинтересовался ЧМ-2018 и высказал готовность продвигать это событие.

Казалось бы, где тихий финский приграничный город – и где Санкт-Петербург с его современным аэропортом, морскими портами, железнодорожными вокзалами и пятизвездочными отелями? Однако финны уверены, что Лаппеенранта вполне может стать партнером городу на Неве в рамках грядущего мундиаля, и вот почему.

Во-первых, Лаппеенранта – это Европа. Это обстоятельство для части европейских болельщиков может стать весомым аргументом. Как говорит Александр Горохов, директор Союза национальных и международных туристских информационных организаций, многим из потенциальных футбольных туристов, в первую очередь самим финнам и скандинавам, и проще, и комфортнее приехать на матч в Петербург из Лаппеенранты. Как отмечает эксперт, это могут быть "вообще новые категории туристов и болельщиков, которые, возможно, в других условиях к нам и не поедут". Вероятно, кто-то не захочет ночевать на территории РФ – по соображениям безопасности или по "политическим мотивам".

Во-вторых, в городе есть свой аэропорт, который, как ожидается, к лету 2018 года получит регулярное авиасообщение, а на границе между РФ и Суоми даже думают открыть спецполосы для быстрого прохождения погранконтроля.

По прогнозам Оргкомитета-2018, в Россию на матчи футбольного первенства приедет около миллиона иностранных болельщиков. В общей сложности, игры турнира посетят не менее 3 млн человек. Все эти люди – и россияне и иностранцы – во время "боления" должны где-то жить. И вот здесь начинается самое интересное. Как их всех расселить?

В Санкт-Петербурге около 35 тыс. мест размещения. Понятно, что в город на Неве, который станет в рамках чемпионата вторым после Москвы хедлайнером и по количеству матчей, и по количеству болельщиков, мест на всех не хватит. В Петербурге в последние годы в высокий летний сезон, особенно в белые ночи, загрузка и так близка к максимальным значениям, да и стоят комнаты весьма недешево.

В Иматре и Лаппеенранте и их окрестностях – примерно 8 тыс. спальных мест. Еще 16 тыс. мест размещения – в коттеджах и загородных домах, которые в официальную статистику не попадают. Если взять еще шире, то всего в Сайменском регионе – около 60 тыс. мест размещения. Исходя из этого, власти Лаппеенранты считают, что перспективы принять футбольных болельщиков у региона хорошие. Отдельные отели готовят специальные пакеты. Уже поступают заявки из Германии и США – от околофутбольных организаций, от ветеранов спорта.

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