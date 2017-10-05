«Северный город» передал Петербургу новый детский сад

Компания «Северный город» (входит в RBI) передала в собственность города новый детский сад на территории жилого комплекса Green City на проспекте Александровской фермы. Посмотреть на садик, оборудованный по последнему слову техники, приехал губернатор Георгий Полтавченко.

В садике уже работают две ясельные и четыре дошкольные группы – а всего он рассчитан на 110 детей (но за счет групп неполного дня может принять до 170). Общая площадь трехэтажного здания составляет 3,6 тыс. кв. м. Затраты на строительство и оборудование составили около 200 млн. рублей.

Холдинг RBI

«Северный город» передал городу полностью меблированный и оборудованный всем необходимым детский сад. Группы укомплектованы не только мебелью и техникой, но и развивающими игрушками, дидактическими пособиями, оборудованием для музыкальных и театрализованных игр. На кухне – новейшая техника, мебель и посуда, вплоть до мясорубок, хлеборезок, сковородок, тарелок и кастрюль. В буфетных установлены посудомоечные машины BOSCH.

В садике есть собственная прачечная, медицинская комната, процедурный кабинет. Спортзал укомплектован самыми разными снарядами: от шведских стенок, турников и велотренажера до детских гантелей, мячей и скакалок. В музыкальном зале стоят два пианино, установлена звуковая аппаратура, телевизор, мультимедийный проектор с настенным экраном. Полная стоимость оборудования, которым оснащен детский сад, составила около 16,5 млн. рублей.

Холдинг RBI

Общая стоимость уличного игрового оборудования, установленного на территории садика, – около 3 млн. рублей. Это игровые модули с горками и лазалками, песочницы, веранды, качели, для игры в баскетбол, мишень со счетом и многое другое.

Сегодня на территории жилого комплекса Green City также ведется строительство школы, рассчитанной на 300 детей. Школа будет сдана в составе второй очереди жилого комплекса во втором квартале 2018 г.

Справка о Холдинге RBI