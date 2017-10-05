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05.10.2017 16:00
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Театральный институт на Моховой капитально отреставрируют

Качественную реставрацию запланировали в особняке Н.В. Безобразовой – в доме 34 по Моховой улице в Петербурге. В здании располагается Российский институт сценического искусства, известный горожанам как Театральный институт.

Как сообщила 5 октября пресс-служба Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры (СЗД), госбюджет выделил 95 миллионов рублей на проектирование работ. Информация и техническое задание уже размещены на сайте госзакупок, дирекция выступает заказчиком. В СЗД говорят, что вуз станет «суперсовременным учебным театром в воссозданном архитектурном убранстве».

Преподаватели вуза рассказали «Фонтанке», что сейчас интерьеры института находятся в плачевном состоянии. По их словам, вплоть до того, что в танцевальных залах нет зеркал, не говоря уже о качественных полах. «У нас 7 кафедр, на которых обучаются 400 студентов и преподают 100 специалистов. Для каждой кафедры необходимо предусмотреть по два помещения. Предусмотреть устройство 10 студий-мастерских, особое внимание уделить освещению, звуковому и сценическому оборудованию, а также обеспечить возможность мобильного амфитеатра», – говорится в пожеланиях руководства института.

В обновленном учебном учреждении планируется организовать 8 помещений для занятий сольным вокалом по 15 кв. м каждое, столько же помещений для индивидуальных занятий сценической речью, два класса для хоровых вокальных занятий. Проектировщики также должны будут предусмотреть создание малой сцены на 80 мест. Руководство института просит заменить инженерные сети, а кроме того, реконструировать мансарды и дворовый флигель, чтобы увеличить полезные площади. В первом дворе особняка планируется создать атриум, а во втором – открытое трансформируемое игровое пространство или открытый театр.

Проектировщикам предстоит провести анализ архивных документов и масштабное обследование здания. С учетом времени на все необходимые экспертизы в СЗД надеются к концу 2018 года получить уже готовый проект реставрации.


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