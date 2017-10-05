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05.10.2017 15:41

Холдинг Setl Group готовится к выпуску облигаций

Холдинг Setl Group сообщил о планах по размещению облигационного займа на ММВБ в 4 квартале этого года. Информация об объеме и условиях выпуска будет объявлена в ближайшее время
Холдинг Setl Group готовится к выпуску облигаций
Setl Group

Привлеченные средства холдинг направит на развитие адресной программы и оптимизацию кредитного портфеля.

«Учитывая сильные отраслевые показатели Setl Group и низкий уровень долговой нагрузки, мы ожидаем высокий спрос на облигации холдинга, – комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. – По итогам 2016 года показатель долговой нагрузки компании продемонстрировал самое низкое значение среди крупных публичных девелоперов».

Это уже второй выход Setl Group на рынок публичных заимствований. Дебютный выпуск ценных бумаг компания осуществила в 2007 году, успешно разместив облигации объемом 1 млрд. рублей. Займ был полностью погашен в мае 2012 года.

Напомним, в июне 2017 года холдингу Setl Group были присвоены рейтинги кредитоспособности международного рейтингового агентства S&P («B+», прогноз стабильный)  и национального рейтингового агентства АКРА (BBB(RU), прогноз – "стабильный").

Агентство АКРА обосновало свою позицию  сильным бизнес-профилем холдинга Setl Group, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью.

С точки зрения  S&P позитивными рейтинговыми факторами для Setl Group являются долгосрочный рост прибыли, ориентация  на широкий целевой рынок, значительный объем земельных участков и эффективная сеть продажи квартир, представленная собственным агентством недвижимости.

Setl Group – один из наиболее успешных и активно развивающихся строительных холдингов России. По итогам 2016 года компания Setl Сity, входящая в Setl Group, стала крупнейшим застройщиком страны по объемам введенного в эксплуатацию жилья, сдав около 1 млн. м2 общей площади (рейтинг Национального объединения застройщиков жилья). По объемам текущего строительства холдинг Setl Group стабильно входит в тройку лидеров Российской Федерации, а его глава – Максим Шубарев – объявлен Девелопером Года по версии газеты «Деловой Петербург» в 2017 году. 

Выручка холдинга Setl Group по МСФО в 2016 году составила 61,3 млрд. рублей (рост на 35% по сравнению в 2015 годом), чистая прибыль – 5,8 млрд. рублей (рост на 34% по сравнению с 2015 годом).

 

СМИ2
MarketGid News
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