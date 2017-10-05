Регулярное авиасообщение свяжет Петербург и столицу Катара в конце года

Катарская авиакомпания Qatar Airways откроет прямые регулярные перелёты между Дохой и Петербургом. Самолёты начнут летать из Пулково в столицу Катара в декабре.

Как сообщает 5 октября пресс-служба городского комитета по развитию туризма, дату открытия нового направления обсудили накануне, когда Петербург посетила делегация представителей Qatar Airways. Стороны проводили переговоры по этому вопросу в июле этого года.

Напомним, в июне Катар упростил визовый режим для россиян.

Доха – крупнейший город арабского государства – может быть как конечным пунктом для петербургских туристов, так и перевалочной базой, через которую можно будет попасть, к примеру, в Латинскую Америку.