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05.10.2017 18:06
22 Комментариев

ГИБДД Выборгского района ищет «полицейского», не заплатившего за парковку в ТРК

Двое мужчин на дорогих иномарках разбили шлагбаум парковки в ТРК «Европолис» и уехали без оплаты в ночь на 5 октября. Охранника, который попытался этому воспрепятствовать, они пугали корочками «сотрудника полиции».
ГИБДД Выборгского района ищет «полицейского», не заплатившего за парковку в ТРК

ГИБДД Выборгского района ищет «полицейского», не заплатившего за парковку в ТРК

Инцидент на подземной парковке произошел за полчаса до полуночи. Как видно на записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», белая «Ауди», за рулем которой находится молодая женщина, выезжает, пробив билет об оплате. Вслед за ней через несколько секунд к поднятому шлагбауму подъезжает «Фольксваген Амарок» и пытается проскочить, но стрела падает ему на капот. За ним тормозит черный с красной полосой «Джип Гранд Чероки». Когда к машинам подходит охранник, из джипа выходит мужчина в белом пальто и машет у него перед лицом удостоверением красного цвета. В это время из «Фольксвагена» выходит водитель, который вручную поднимает шлагбаум. Иномарки уезжают.

«Фонтанке» удалось узнать, о чем же говорил стильно одетый водитель «Гранд Чероки» охране. Он заявил, что служит в полиции, и на парковке проводились оперативные мероприятия, которым мешает и шлагбаум, и охранник.

Удивительно, но несколько человек уверяют наше издание, что узнали в «сотруднике полиции» муниципального чиновника — замглавы администрации МО «Чкаловское» Андрея Столярова. Он же ежемесячно получает около 20 тысяч рублей от ЗакСа как помощник депутата. http://www.fontanka.ru/2017/06/29/114/

Мужчина — потомственный муниципал. Его отец Олег Столяров – глава МО «Коломна». Так как связаться с Андреем Олеговичем в течение рабочего дня по телефонам МО не удалось, «Фонтанка» позвонила его отцу. Он отказался связываться с сыном для прояснения ситуации.

Отметим, что после того, как «полицейский» сэкономил 100 рублей, шлагбаум чинили два часа.

Утром 5 октября сотрудники «Европолиса» отнесли в ГИБДД района заявление об оставлении места ДТП и с просьбой отыскать нарушителей. Так что в ближайшее время будет точно известно, кто и какие мероприятия проводил на парковке комплекса.


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комментарии пользователей (22)
iayaaz
5 октября 2017 г. 19:46
Циник:
несколько человек уверяют наше издание, что узнали в "сотруднике полиции" муниципального чиновника
вот ирод, бросил тень на отмечающих свой профессиональный праздник оперов (и учителей)... ату его!
Kotofey
5 октября 2017 г. 19:43
Владислав М: Да ничего не будет, старенькие все уже)))
AGP
5 октября 2017 г. 19:43
atf: достаточно было написать просто "иномарки" с перечислением оных. А так...Для кого— то и "Нексия" дорогая иномарка.
Циник
5 октября 2017 г. 19:41
Владислав М: РПЦ подтвердит что было божественное вмешательство.
Владислав М
5 октября 2017 г. 19:39
Циник: Тогда Вы первый подозреваемый за поджог!)
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