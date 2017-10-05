Сборная Англии во время ЧМ-2018 хочет базироваться в Петербурге
Сборная Англии по футболу в случае выхода в финал чемпионата мира по футболу 2018 года собирается базироваться в Санкт-Петербурге.
Как пишет 5 октября Daily Mail, английская команда планирует жить в отеле, находящемся в поселке Репино на берегу Финского залива. Таково было решение главного тренера Гарета Саутгейта.
Сборная Англии занимает первое место в своей группе квалификационного турнира после восьми туров. Для выхода в финальную часть ЧМ-2018 им осталось одержать одну победу в двух оставшихся турах.
Справка:
Финал ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Петербурге запланировано проведение в общей сложности 6 матчей: четыре встречи группового этапа, одна – на стадии 1/8 финала, и еще один полуфинальный матч.
Как попасть на чемпионат, читайте в материале «Фонтанки».