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05.10.2017 16:09

В Петербурге совладельца «Юлмарта» обязали выплатить банку ВТБ 653 млн рублей

Иск банка ВТБ почти на 653 млн рублей к акционеру ретейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину удовлетворён по решению Дзержинского районного суда Петербурга 5 октября. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Речь идёт о взыскании с Костыгина долга по кредиту. Кроме того, ответчик должен будет заплатить госпошлину в сумме 60 тысяч рублей. Иск банка райсуд зарегистрировал в июне этого года. Костыгин, по некоторым данным, ранее выступал поручителем по кредиту «Юлмарта».

По словам юриста Валерия Зинченко, который представляет интересы «Юлмарта», решение Дзержинского районного суда, скорее всего, будет обжаловано.

«Банк, не получив взыскания по основному договору с «Юлмартом», злоупотребил правом и пытается получить деньги с поручителя», – отметил в беседе с «Фонтанкой» Зинченко.

По словам юриста, «Юлмарт» продолжает погашать долг перед банком. Оперативный комментарий у ВТБ пока получить не удалось. «Фонтанка» отправила в банк запрос.

В конце сентября Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с ретейлера «Юлмарт» 782 миллионов рублей долга по иску ООО «Сбербанк Факторинг». До этого Смольнинский райсуд Петербурга удовлетворил заявление Сбербанка о признании недействительным договора между председателем совета директоров НАО «Юлмарт» Дмитрием Костыгиным и предпринимателем Олегом Морозовым. На основании оспариваемого договора ранее было подано заявление о банкротстве «Юлмарта».


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