МВД рекомендовало открыть в городах проведения ЧМ-2018 вытрезвители

МВД рекомендовало главам субъектов РФ, в которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на период соревнований открыть в медицинских учреждениях отделения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Как передает RNS со ссылкой на пресс-службу МВД, правопорядок в вытрезвителях планируется обеспечивать силами территориальных органов ведомства.

В настоящее время вытрезвители созданы в девяти регионах — республиках Татарстан, Башкортостан, Тыва, Саха (Якутия), Коми, Томской, Ивановской, Нижегородской и Челябинской областях, отметили в МВД. Еще в 24 субъектах для размещения лиц, находящихся в состоянии опьянения, в учреждениях здравоохранения выделяются дополнительные резервные места.

При этом, как отмечают в Минздраве, проблемой является то, что в действующем законодательстве не прописаны меры принудительного характера, необходимые для оказания в полной мере «профилактического воздействия» на граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться.

Напомним, финал ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Как на него попасть, читайте в материале «Фонтанки».