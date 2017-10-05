Россия осталась основным поставщиком угля на Украину

Главным поставщиком угля на Украину в январе – сентябре 2017 года стала Россия. За ней со значительным отрывом следуют США и Канада.

Как сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины, с начала года Киев увеличил закупку каменного угля за рубежом в два раза в годовом выражении, до 1,9 млрд долларов. В этот период российские поставки составили 55% украинского импорта ископаемого топлива — 1,04 млрд долларов. В США Украина купила уголь на 478 млн долларов (25% импорта), в Канаде — на 116 млн долларов (6%). Из других стран импортировано угля на 262 млн долларов.

При этом за девять месяцев Украина экспортировала в Россию уголь на 41 млн долларов.

Россия по состоянию на 1 июля 2017 года занимает третье место среди зарубежных стран по объему инвестиций в экономику Украины (4,4 млрд долларов).