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05.10.2017 14:53

На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз

Представители «Гринпис» надели противогаз на бронзовый памятник Чижику-Пыжику на реке Фонтанке у Михайловского замка в Петербурге днем 5 октября. Активисты пытаются привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.

Экологические активисты справились за десять минут: подплыли  бронзовому «солдату» петербургского фольклора на надувной лодке и спасли ему дыхательную систему, надев противогаз по размеру головы и клюва. По всей видимости, от распития крепкого алкоголя птичке в ближайшее время тоже придётся воздержаться. Акция прошла без вмешательства сотрудников полиции.

«Не надо денег, дайте чистый воздух», – написали участники на плакате рядом с памятником.

«Зелёные» предлагают создать вокруг социально важных объектов зоны, куда запрещён въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику, которая позволит снизить уровень загрязнения воздуха. Кроме того, «гринписовцы» собирают подписи под петицией с соответствующим обращением к властям.


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