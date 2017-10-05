Как въехать в новостройку на коне

Госстройнадзор принимает в эксплуатацию первую очередь ЖК «Ясно.Янино». Передача ключей покупателям начнется с Нового года. Тем временем будущие новоселы уже знакомятся друг с другом и с соседями комплекса*

По соседству с «Ясно.Янино», всего в 300 метрах, есть конно-спортивная школа «Исток». В ней «КВС» устроил праздник для будущих новоселов с катанием на лошадях, чаем и пирогами.

В школе держат больше 30 лошадей с жеребятами, в том числе редких, исчезающих пород: терской, буденновской, донской. У каждой – свой характер и темперамент.

Грациозный и сильный Орнамент иногда своевольничает. Он – почти полная копия терского скакуна Кумира, на котором маршал Жуков принимал парад Победы в 1945-м году. Кобылы Ангола и Кода – дисциплинированы, как настоящие спортсменки. Они участвуют в Чемпионатах мира и Европы и даже летали в Арабские Эмираты.

Больше всего лошадям – будущим соседям радуются дети. Они выстроились в две длинные очереди, чтобы прокатиться верхом хотя бы кружок. Очередь иссякает только через час, на лошадей начинают карабкаться взрослые.



Первую очередь из семи домов сдадут в декабре, и уже с января дети и взрослые смогут кататься на лошадях хоть ежедневно, заниматься конным спортом. В школе такому пополнению рады и даже планируют создать для соседей полноценную зону отдыха.

Квартиры в «Ясно.Янино» почти готовы. На фасадах рабочие намывают остекление балконов, во дворе – монтируют детскую площадку. Внутри – завершают отделку и разводку коммуникаций, устанавливают немецкие лифты Steimberg с дизайнерской отделкой.

Покупатели смогут заехать и жить сразу же после сдачи домов – квартиры сдаются с полной отделкой. В декабре компания «КВС» планирует устроить еще один праздник для дольщиков – день открытых дверей.

С транспортом тоже проблем не будет, обещают в компании. Этой зимой в «Ясно.Янино» начнут заезжать маршрутки. Чтобы общественный транспорт не пересекался с самосвалами, застройщик прокладывает отдельную асфальтированную дорогу. Она соединит квартал с Голландской улицей в Янино.

Через несколько лет добираться до города можно будет еще быстрее. Правительство Ленобласти разработало проект расширения Колтушского шоссе, а также – проектирует новое шоссе из Нового Девяткино во Всеволожск. Оно должно отвести часть транспорта с Колтушского шоссе.

К 2020-му году в «Ясно.Янино» появятся свои школа на 1200 мест и детский садик для 200 воспитанников. Их проекты уже прошли госэкспертизу.

«Мы заключили соглашение с Ленобластью о софинансировании строительства школы по программе «Жилище». Это позволит возвести школу быстрее», – рассказал генеральный директор УК «КВС» Сергей Ярошенко.

Полностью проект планируют завершить к 2025-му году. Вторая очередь из двух корпусов уже заведена под крышу. Ее сдадут в сентябре 2018-го. До этого, весной, начнется строительство третьей. Она будет насчитывать еще 5 домов.

В проекте комплекса – велодорожки, яблочная аллея, скверы, детские и спортивные площадки. Они будут появляться по мере готовности комплекса. Кроме того, в планах «КВС» – установить для жителей пункты обмена книгами, тематические архитектурные формы, обустроить в близлежащем лесничестве экотропы и очистить карьеры.

*На правах рекламы