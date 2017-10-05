«Открытая Россия»: У нас нет иностранного финансирования от нежелательных организаций

Движение «Открытая Россия» заявило, что не получает финансирования от нежелательных организаций. Об этом 5 октября сообщил пресс-секретарь основателя движения Михаила Ходорковского, комментируя обыски, которые прошли в домах журналистов и активистов организации. Следственный комитет уверен в обратном.

«Облегчая задачу следственному комитету, можно повторить еще раз: «Открытая Россия» с нежелательными организациями не работает и никакого финансирования от них не получает», – сказал Максим Дбар.

Он добавил, что организация не нарушает российское законодательство, и лучше всего это иллюстрирует то, что для обоснования следственных действий в 2017 году сотрудники правоохранительных органов вынуждены были достать дело, возбужденное по факту якобы происходивших 22 года назад событий.

Обыски по нескольким адресам, где живут сотрудники «Открытой России», прошли рано утром в четверг. Известно, что следователи навестили главного редактора сайта Веронику Куцылло, родителей председателя движения Александра Соловьева, системного администратора редакции Артема Минича и дочь главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Кроме того, по словам активистов движения, они не могут дозвониться до исполнительного директора ОР Тимура Валеева. Позже активисты движения уточнили, что Валеев задержан для допроса в СК.

Следственный комитет России объяснил, что обыски связаны с источниками финансирования организации. В ведомстве настаивают, что члены «Открытой России» продолжают получать деньги из-за границы.