Акция памяти Политковской у Соловецкого камня согласована

Власти Северной столицы согласовали акцию памяти журналистки Анны Политковской. Об этом 5 октября сообщает депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Ранее администрация Петроградского района отказала ему и активисту движения «Солидарность» Иосифу Скаковскому в проведении мероприятия на его обычном месте – у закладного камня «Жертвам политических репрессий» на Троицкой площади.

«Акция памяти Анны Политковской согласована благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека Александра Шишлова. Встречаемся 7 октября в 16 часов у Соловецкого камня», – сообщает парламентарий на своей странице в Фейсбуке.

Причина изначального отказа заключалась в том, что 7 октября с 12:00 до 20:00 в сквере площади и на его аллеях было согласовано проведение культурно-массового молодежного мероприятия «Будущее за нами», посвященного профилактике правонарушений несовершеннолетних.