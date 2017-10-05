Акция памяти Политковской у Соловецкого камня согласована
Власти Северной столицы согласовали акцию памяти журналистки Анны Политковской. Об этом 5 октября сообщает депутат ЗакСа Борис Вишневский.
Ранее администрация Петроградского района отказала ему и активисту движения «Солидарность» Иосифу Скаковскому в проведении мероприятия на его обычном месте – у закладного камня «Жертвам политических репрессий» на Троицкой площади.
«Акция памяти Анны Политковской согласована благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека Александра Шишлова. Встречаемся 7 октября в 16 часов у Соловецкого камня», – сообщает парламентарий на своей странице в Фейсбуке.
Причина изначального отказа заключалась в том, что 7 октября с 12:00 до 20:00 в сквере площади и на его аллеях было согласовано проведение культурно-массового молодежного мероприятия «Будущее за нами», посвященного профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Справка:
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Убийство признали заказным. Заказчики убийства не найдены до сих пор.