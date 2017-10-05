Суд отпустил из-под ареста главу штаба Навального

Начальник федерального штаба оппозиционера Алексея Навального вышел на свободу 5 октября. Леонид Волков отбыл под стражей три дня из назначенных 20 суток административного ареста.

Как сообщил Волков в Twitter, 5 октября суд отменил решение об административном аресте. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов уточнил, что его дело заново рассмотрят в Нижнем Новгороде.

«Я не понял, что это было, но постановление отменено. (Будет новое рассмотрение в НН)», – прокомментировал Волков.

Волкова задержали именно в отделе полиции Нижнего 29 сентября, куда он пришёл до начала несогласованного (как выяснилось позже) митинга-встречи с заявлением о воспрепятствовании в его проведении. Руководителю штаба Навального вменили повторное нарушение проведения митинга, и вечером 2 октября Савеловский районный суд Москвы в соответствии с частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ отправил оппозиционера под арест на 20 суток.

Ранее по аналогичной статье и на тот же срок был арестован Алексей Навальный, которого задержали на парковке его дома в Москве по пути на встречу с единомышленниками в Нижнем Новгороде.

«У Навального апелляция должна быть завтра, время еще неизвестно», – уточнила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter.