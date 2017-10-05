Новый банк аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика»

АО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.

Теперь в «ГЛОБЭКСБАНКЕ» можно оформить ипотеку на покупку квартиры в квартале «Галактика» в корп. 8.1 при условии внесения первоначального взноса от 20% стоимости квартиры.

Процентная ставка от 11%, с установленным лимитом до 25 млн рублей. Ипотечный кредит предоставляется на максимальный срок до 30 лет.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала. В пешей доступности находятся сразу три станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

В составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

В новом корпусе представлен большой выбор квартир разной конфигурации – от студий до трехкомнатных. В корпусе запроектирована 301 квартира и подземный паркинг на 141 машиноместо. Ввести новый корпус в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»