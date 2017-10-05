Депутаты Украины объявили бойкот ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге
Верховная рада Украины 5 октября проголосовала за призыв к бойкоту 137-й сессии Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет с 14 по 18 октября в Таврическом дворце в Петербурге.
За постановление 5 октября проголосовали 249 народных депутатов. В обращении депутаты Рады призывают парламенты стран – членов Союза бойкотировать инициированную Россией сессию. В обращении утверждается, что ассамблею планируют провести в государстве, нарушающем устав МПС и ООН.
«Впервые в истории нашей организации проведение сессии Ассамблеи состоится на территории государства, парламент которого одобрил агрессию против другого члена Межпарламентского союза — Украины», – сказано в документе.
Отметим, в Верховной раде 4 октября был зарегистрирован законопроект о «реинтеграции» Донбасса. В документ вошло положение о «вооруженной агрессии России» и «временно оккупированных территориях».
Справка:
Межпарламентский союз основан в 1899 году. Международная организация представляет парламенты почти всех государств мира и служит для координации их действий. По разным оценкам, ожидается, что в работе 137-й сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге примут участие от полутора до двух тысяч участников. На ассамблее должны состояться выборы нового председателя МПС.