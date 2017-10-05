Депутаты Украины объявили бойкот ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге

Верховная рада Украины 5 октября проголосовала за призыв к бойкоту 137-й сессии Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет с 14 по 18 октября в Таврическом дворце в Петербурге.

За постановление 5 октября проголосовали 249 народных депутатов. В обращении депутаты Рады призывают парламенты стран – членов Союза бойкотировать инициированную Россией сессию. В обращении утверждается, что ассамблею планируют провести в государстве, нарушающем устав МПС и ООН.

«Впервые в истории нашей организации проведение сессии Ассамблеи состоится на территории государства, парламент которого одобрил агрессию против другого члена Межпарламентского союза — Украины», – сказано в документе.

Отметим, в Верховной раде 4 октября был зарегистрирован законопроект о «реинтеграции» Донбасса. В документ вошло положение о «вооруженной агрессии России» и «временно оккупированных территориях».