Жители второй очереди микрорайона «Новое Сертолово» получили ключи

97% квартир принято новоселами с первого раза, без рекламаций.

В соответствии со сроками, установленными договорами долевого участия, завершен процесс передачи 2 очереди ЖК «Новое Сертолово». Вторая очередь включает 6 корпусов – 848 квартир с чистовой отделкой по авторскому дизайн-проекту.

Принимая квартиры, новоселы делились впечатлениями:

«Первое впечатление от комплекса «Новое Сертолово» очень хорошее, продумано застройщиком все для удобства жильцов. Дом и парадная тоже очень понравились, все соответствует увиденному при покупке квартиры, что покупали, то и получили. Квартира очень понравилась, замечаний по отделке нет. Спасибо за своевременное вселение», – делится впечатлением Наталия Николаевна Абраменко.

Познакомиться с другими впечатлениями новоселов можно на сайте компании «КВС» в разделе «Спасибо от клиентов»

«Подавляющее большинство квартир 2 очереди микрорайона «Новое Сертолово» принято новоселами без нареканий, – говорит генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко. – Думаю, что этот факт можно причислить к рекордам рынка новостроек. Такой результат дает совокупность системного подхода к организации строительства, использование современных технологий и материалов, и, разумеется, производственная дисциплина. Каждый этап стройки у нас тщательно контролируется. В «КВС» есть своя служба строительного надзора, где работают самые въедливые специалисты. А непосредственно перед передачей квартир новоселам проводится внутренний аудит качества каждой квартиры на готовность её к проживанию».

Микрорайон «Новое Сертолово» замечателен не только качеством строительства. Это мини-город, жители которого обеспечены всем необходимым для комфортного проживания: детский сад, в проекте – школа, строится торговый центр.

Особое внимание компания «КВС» уделяет благоустройству микрорайона и формированию в нем особой атмосферы: уютные дворы, детские площадки, «Музей под открытым небом». В сентябре в лесном массиве, примыкающем к микрорайону, открыта экологическая тропа «Заповедный лабиринт», с оборудованными местами для отдыха.

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