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05.10.2017 13:14

Кремль напомнил об ответственности за несанкционированные акции

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами 5 октября констатировал, что за нарушение закона в рамках несанкционированных митингов по закону полагается нести ответственность.

Представители СМИ поинтересовались у Пескова, есть ли у Кремля опасения насчёт беспорядков при проведении несанкционированных акций в ближайшее время. На это пресс-секретарь заявил, что правила проведения различных мероприятий регламентированы законом.

«Нарушение законодательства преследуется. Всё достаточно очевидно», – отметил Песков.

Напомним, петербургским сторонникам оппозиционера Алексея Навального не удалось опротестовать в суде решение Смольного об отказе предоставить место в центре города для митинга.

Справка:

Навальный проводит митинги-встречи с единомышленниками в рамках своего предвыборного турне по российским городам. В последнюю такую встречу, которая прошла 29 сентября в Нижнем Новгороде, вмешалась полиция, задержав политика на парковке его дома в столице. Примерно в это же время был задержан добравшийся до Нижнего глава федерального штаба Леонид Волков. Оппозиционера арестовали на 20 суток.

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