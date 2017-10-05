Кремль напомнил об ответственности за несанкционированные акции
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами 5 октября констатировал, что за нарушение закона в рамках несанкционированных митингов по закону полагается нести ответственность.
Представители СМИ поинтересовались у Пескова, есть ли у Кремля опасения насчёт беспорядков при проведении несанкционированных акций в ближайшее время. На это пресс-секретарь заявил, что правила проведения различных мероприятий регламентированы законом.
«Нарушение законодательства преследуется. Всё достаточно очевидно», – отметил Песков.
Напомним, петербургским сторонникам оппозиционера Алексея Навального не удалось опротестовать в суде решение Смольного об отказе предоставить место в центре города для митинга.
Справка:
Навальный проводит митинги-встречи с единомышленниками в рамках своего предвыборного турне по российским городам. В последнюю такую встречу, которая прошла 29 сентября в Нижнем Новгороде, вмешалась полиция, задержав политика на парковке его дома в столице. Примерно в это же время был задержан добравшийся до Нижнего глава федерального штаба Леонид Волков. Оппозиционера арестовали на 20 суток.