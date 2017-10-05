Кремль напомнил об ответственности за несанкционированные акции

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами 5 октября констатировал, что за нарушение закона в рамках несанкционированных митингов по закону полагается нести ответственность.

Представители СМИ поинтересовались у Пескова, есть ли у Кремля опасения насчёт беспорядков при проведении несанкционированных акций в ближайшее время. На это пресс-секретарь заявил, что правила проведения различных мероприятий регламентированы законом.

«Нарушение законодательства преследуется. Всё достаточно очевидно», – отметил Песков.

Напомним, петербургским сторонникам оппозиционера Алексея Навального не удалось опротестовать в суде решение Смольного об отказе предоставить место в центре города для митинга.