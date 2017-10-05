Ипотека на коммерческие помещения Legenda стала еще доступнее

«Банк «Санкт-Петербург» продолжает снижать ипотечные ставки на коммерческую недвижимость в строящихся smart-комплексах LEGENDA.

Теперь процентная ставка по ипотеке составит 12% до регистрации недвижимости в собственность и 11% после регистрации. Минимальная величина первоначального взноса – 30%, срок кредита – до 25 лет, и максимальная сумма ипотеки – 20 млн рублей остаются без изменений.

LEGENDA Intelligent Development

На сегодняшний день LEGENDA возводит сразу 3 smart-комплекса «LEGENDA Дальневосточного», «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Героев» в благоустроенных районах Петербурга. Коммерческие помещения располагаются на первой линии в местах с высоким трафиком. Вывески и панорамные витрины привлекают внимание к помещениям, делают их заметными с проезжей части. Входы располагаются с улицы так, что к объектам легко подъехать на автомобиле и удобно подойти пешком.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development