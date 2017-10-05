УФАС потребовало от ГУ МВД не рекомендовать сотрудникам ГУП «Ритуальные услуги»

Тринадцатый арбитражный суд в Петербурге встал на сторону антимонопольщиков, которые доказали, что полицейский главк не может советовать подразделениям компании, которые должны вывозить с места происшествия погибших. Ранее силовое ведомство рекомендовало пользоваться услугами одного госпредприятия.

Как 5 октября сообщили в пресс-службе городского управления Федеральной антимонопольной службы, еще год назад стало известно, что главное управление МВД региона разослало районным управлениям, подразделению на метрополитене и отделам на особо важных и режимных объектах письма. В них указывалось, что единственной организацией, уполномоченной осуществлять транспортировку тел умерших/погибших с места наступления смерти до морга, является ГУП «Ритуальные услуги».

В ФАС посчитали, что в обязанности главка не входит выбор хозяйственных субъектов, осуществляющих деятельность на рынке оказания ритуальных услуг, и потребовали отозвать письма. Но в полиции отказались это делать и обратились в суд.

Однако «третья» власть встала на сторону УФАС. Причем дважды. В последний раз тринадцатый арбитражный суд отказал ГУ МВД в удовлетворении иска и тем самым признал законность предупреждения Санкт-Петербургского УФАС.