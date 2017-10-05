Еще
14:55 05.10.2017
Пришлите свою новость!
14:53
На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз
14:43
Вице-губернатор Ленобласти: Пробки у Мурино сократятся в два раза
14:23
«Открытая Россия»: У нас нет иностранного финансирования от нежелательных организаций
14:21
Акция памяти Политковской у Соловецкого камня согласована
14:17
Нобелевку по литературе дали «британскому Набокову»
13:53
Бойцы Росгвардии задержали человека с ружьем в Выборге
13:38
Суд отпустил из-под ареста главу штаба Навального
13:25
Депутаты Украины объявили бойкот ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге
13:14
Кремль напомнил об ответственности за несанкционированные акции
13:10
В Петербурге презентовали работу службы помощи детям, пережившим насилие
12:49
УФАС потребовало от ГУ МВД не рекомендовать сотрудникам ГУП «Ритуальные услуги»
12:39
«Газпром» подтвердил, что Nord Stream 2 заработает в 2019 году
12:24
При обысках в сейфе Улюкаева нашли $250 тыс. и килограммы золотых монет
12:12
Многоэтажный самострой в Сестрорецке легализовали
12:00
В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
11:55
Кокорин рассказал, почему Дзюба не ушел из «Зенита»
11:49
При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница
11:41
СКР: Обыски в «Открытой России» связаны с финансированием её ИП из-за рубежа
11:35
Нападающий «Зенита» Кокорин раскрыл секрет своей возросшей результативности
11:30
СМИ: С начала волны звонков о лжеминировании в РФ эвакуировали 800 тыс. человек
11:25
Россияне стали чаще ездить в приграничную Финляндию для велосипедных прогулок
11:21
Карету скорой помощи разбили на Благодатной
11:16
Орешкин предсказал российской экономике долгосрочный рост
11:00
В Тосно сбиты три мальчика
10:57
СМИ: План программы развития цифровой экономики России откладывает «закон Яровой»
10:50
Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке
10:41
Гомеопатию предлагают маркировать словами «не обладает доказанными лечебными свойствами»
10:30
Чтобы жить в центре Петербурга, нужно 3,7 млн рублей
10:20
В Выборге ищут сбежавшего от полиции с музыкальной колонкой на плече
10:14
В парке Александрино нашли повешенного мужчину
10:10
Новый глава Дагестана Васильев: Даже не звоните сюда
10:05
ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, а Медведеву — нет
10:00
На Ново-Свирском канале во вспыхнувшем плавкране погиб человек
09:55
Россия может начать поставлять ракетные системы в Саудовскую Аравию
09:50
Электричка сбила женщину на севере Петербурга
09:46
Лжеполицейские выманили у финских пенсионеров полмиллиона евро
09:42
Шувалов вернулся к предложению продавать лекарства в супермаркетах
09:37
Московское шоссе остановило массовое ДТП с фурами
09:35
Карманные воры лишили двух иностранцев за сутки денег и хорошего настроения
09:30
Бухгалтер продуктовой фирмы пожаловалась на вымогателя, закрывшего её в бизнес-центре
09:22
Минобороны РФ: Бомбардировщик уничтожил 49 боевиков «Джебхат ан-Нусры»
08:56
Девушка выпала из окна на Лиговском проспекте
08:51
«Улица Дыбенко» открыта
08:50
В Минкульте готовы вместо повышения цены прокатного удостоверения ввести процентные отчисления
08:35
Маршрутка на Руставели разбилась и отправила автобус на газон
08:32
Метро «Улица Дыбенко» закрыто
08:30
Сотрудников «Открытой России» обыскивают по делу 14-летней давности
08:05
Фонд имущества продаст служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах
07:58
ФБР: Стрелок в Вегасе не был связан с террористами
07:42
Эсеры просят спасти Уткину дачу
07:37
В Канаде приняли свой «акт Магнитского»
01:59
Продолжение “Бегущего по лезвию” выходит в прокат
01:39
Идрис Эльба и Кейт Уинслет сыграют выживших в авиакатастрофе
01:23
Редактор «Звезды» расскажет об истории русской свободы
01:15
Спортивную драму про великих теннисистов покажут в кино
00:49
В Турции арестовали сотрудника американского консульства
00:33
Президент Мексики выразил соболезнования Трампу
00:20
В Вильнюсе из-за найденного снаряда эвакуировали несколько кварталов
00:07
Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Лас-Вегасе
04/10
Саудовская Аравия вложится в 25 российских проектов
04/10
Биржи США выросли
04/10
Под королем Саудовской Аравии во Внуково остановился трап-эскалатор
04/10
Лидер «Христианского государства» мог угрожать кинотеатрам, чтобы заработать на их прикрытии
04/10
Цены на нефть падают
04/10
Король Саудовской Аравии прилетел в Москву
04/10
Власти Польши заявили о покупке партии угля из Донбасса
04/10
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за год сократился почти вдвое
04/10
Путин поменял губернатора Приморского края
04/10
Петербургская Fort Group претендует на торговые центры в Москве
04/10
В Осиновой Роще после падения с высоты погибла девочка 15 лет
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
05.10.2017 13:10

В Петербурге презентовали работу службы помощи детям, пережившим насилие

В петербургском социальном приюте для детей «Транзит» состоялась презентация деятельности службы, которая оказывает помощь детям, пережившим насилие. Об этом сообщили в комитете по социальной политике.

Полное название службы – «Служба межведомственного взаимодействия по вопросу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе пострадавшим от жестокого обращения». Она была создана еще в 2011 году по инициативе Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу при содействии комитета по социальной политике. Педагоги-психологи службы оказывают помощь в устройстве несовершеннолетних в социальные учреждения города, сопровождают детей – жертв преступлений против половой неприкосновенности в ходе следственных действий.

«Следственные мероприятия, в которые вовлечены несовершеннолетние, а они могут быть не жертвами преступлений, а их свидетелями, должны проходить не только с законными представителями, но и с психологами. Психолог выступает в роли переводчика между тем, как понимает ребенок и тем, что хочет Следственный комитет. Возрастная категория детей, пострадавших от насилия, все ниже и ниже. Мы сталкиваемся с категорией 3-4 года. Ребенок, бывает, еще плохо говорит, но наглядно-образными действиями, какими-то жестами пытается объяснить, что с ним происходит. И не всегда компетенция работника следственных органов позволяет идентифицировать то, что сказал ребенок», – рассказала заместитель председателя комитета по соцполитике Елена Фидрикова.

С 2011 года служба оказала психологическую помощь и поддержку 1316 несовершеннолетним, ставшим жертвами и свидетелями преступлений против половой неприкосновенности. В этом году (с января по сентябрь) экстренная психологическая помощь несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от жестокого обращения была оказана 202 детям.

По статистике центра, несовершеннолетние чаще всего подвергаются насилию на улице. Кроме того, в большинстве случаев, объект насилия – подростки. Так, в 2016 году 14% детей пострадали от сексуального насилия в семье (в 6% насилие совершал родной отец, в 1% – мать, в 7% – отчим), 31 % несовершеннолетних пострадали от ближайшего социального окружения, 42 % – на улице (13 % пострадавших не были знакомы с преступником, 20 % пострадавших были знакомы с преступником, 9 % пострадали от уличных эксгибиционистов). Еще 14 % стали жертвами в социальных сетях.

Возраст детей, с которыми работают специалисты службы на следственных действиях и в судах за 2016 год составил: 2% – 3-4 года, 5% – 5-6 лет, 7% – 7-8 лет, 11% – 9-10 лет, 12% – 11-12 лет, 59%-13-15 лет, 4% – 16-18 лет.

Специалисты службы круглосуточно оказывают помощь в устройстве безнадзорных детей, оказавшихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от жесткого обращения, в соцучреждения. В этом году устроено 200 несовершеннолетних.

Если ребенок нуждается в срочной помощи – любой человек может обратиться по телефону горячей линии 576-83-57 и получить консультацию и поддержку.

Справка:

Служба работает в приюте «Транзит». Учреждение предоставляет временное убежище, оказывает медицинскую, психологическую, педагогическую и иную помощь детям, оказавшимся в социально опасном положении, а также несовершеннолетним, самовольно ушедшим из семей, проживающим на территории других субъектов Российской Федерации и стран СНГ, осуществляет перевозку несовершеннолетних к месту проживания родителей или законных представителей.

За 9 месяцев 2017 года приютом «Транзит» оказана помощь 225 несовершеннолетним, из них 54 – жители Санкт-Петербурга, 104 – жители других регионов РФ, 67 – граждане государств СНГ. Перевезено несовершеннолетних к месту проживания 68 человек, из них 25 в страны СНГ.

В 2016 году комитетом было принято решение в рамках оптимизации сети стационарных учреждений для несовершеннолетних объединить два приюта, выполняющих сходные задачи: приют «Транзит» и приют «Ребенок в опасности». Была проведена реорганизация, которая позволила, не уменьшая объема оказания социальных услуг детям в условиях стационара, значительно расширить возможности для деятельности Службы межведомственного взаимодействия на площадке бывшего приюта «Ребенок в опасности».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita
22.09.2017 15:54

WorldVita поможет Ростовской Областной детской клинической больнице

Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для пациентов Областной детской клинической больницы города Ростов-на-Дону
Группе «Эталон»
12.09.2017 17:16

Группа «Эталон» поздравила 6000-го покупателя с начала года

12 сентября 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала года
07.09.2017 15:28

Что и как лечат стволовыми клетками

Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге презентовали работу службы помощи детям, пережившим насилие
В Петербурге показали фильм о людях, лишенных слуха
Дети с ДЦП потренируются с футболистами российской сборной
Благотворительная организация «Каритас» открыла пункт бесплатной консультативной социальной помощи
Петербурженки завоевали все медали международного турнира по трейл-ориентированию
«Ночлежка» открыла первый пункт обогрева для бездомных в новом холодном сезоне
Благотворительный гольф-турнир в пользу тяжелобольного мальчика пройдёт в Ломоносовском районе
В Петербурге стартует проект помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией
Фонд "Солнце" поможет подросткам найти себя
«Ночлежка» продолжает собирать средства на новый «Ночной автобус»
Егор мечтает дышать без трубок
Помогите Серёже победить лейкоз
Для достойной жизни
Не замыкаться в себе
«Мечтаю дожить до совершеннолетия правнука»
Без вашей помощи Соня не будет ходить
Помогите Мише самостоятельно дышать
Сильные помогают сильным
«Смертельный мрамор» можно победить за 17 млн
«Ты проживешь долгую и счастливую жизнь»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Специалисты ликвидируют нефтеразлив в реке Славянке

ТЭФИ-2017: Лучшие моменты работ победителей телевизионной премии

Фрагмент проекта Bird’s Eye/Предоставлено институтом "Стрелка"

«Стрелка в Петербурге»: 5 проектов для побережья Финского залива

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.