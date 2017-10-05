В Петербурге презентовали работу службы помощи детям, пережившим насилие

В петербургском социальном приюте для детей «Транзит» состоялась презентация деятельности службы, которая оказывает помощь детям, пережившим насилие. Об этом сообщили в комитете по социальной политике.

Полное название службы – «Служба межведомственного взаимодействия по вопросу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе пострадавшим от жестокого обращения». Она была создана еще в 2011 году по инициативе Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу при содействии комитета по социальной политике. Педагоги-психологи службы оказывают помощь в устройстве несовершеннолетних в социальные учреждения города, сопровождают детей – жертв преступлений против половой неприкосновенности в ходе следственных действий.

«Следственные мероприятия, в которые вовлечены несовершеннолетние, а они могут быть не жертвами преступлений, а их свидетелями, должны проходить не только с законными представителями, но и с психологами. Психолог выступает в роли переводчика между тем, как понимает ребенок и тем, что хочет Следственный комитет. Возрастная категория детей, пострадавших от насилия, все ниже и ниже. Мы сталкиваемся с категорией 3-4 года. Ребенок, бывает, еще плохо говорит, но наглядно-образными действиями, какими-то жестами пытается объяснить, что с ним происходит. И не всегда компетенция работника следственных органов позволяет идентифицировать то, что сказал ребенок», – рассказала заместитель председателя комитета по соцполитике Елена Фидрикова.

С 2011 года служба оказала психологическую помощь и поддержку 1316 несовершеннолетним, ставшим жертвами и свидетелями преступлений против половой неприкосновенности. В этом году (с января по сентябрь) экстренная психологическая помощь несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от жестокого обращения была оказана 202 детям.

По статистике центра, несовершеннолетние чаще всего подвергаются насилию на улице. Кроме того, в большинстве случаев, объект насилия – подростки. Так, в 2016 году 14% детей пострадали от сексуального насилия в семье (в 6% насилие совершал родной отец, в 1% – мать, в 7% – отчим), 31 % несовершеннолетних пострадали от ближайшего социального окружения, 42 % – на улице (13 % пострадавших не были знакомы с преступником, 20 % пострадавших были знакомы с преступником, 9 % пострадали от уличных эксгибиционистов). Еще 14 % стали жертвами в социальных сетях.

Возраст детей, с которыми работают специалисты службы на следственных действиях и в судах за 2016 год составил: 2% – 3-4 года, 5% – 5-6 лет, 7% – 7-8 лет, 11% – 9-10 лет, 12% – 11-12 лет, 59%-13-15 лет, 4% – 16-18 лет.

Специалисты службы круглосуточно оказывают помощь в устройстве безнадзорных детей, оказавшихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от жесткого обращения, в соцучреждения. В этом году устроено 200 несовершеннолетних.

Если ребенок нуждается в срочной помощи – любой человек может обратиться по телефону горячей линии 576-83-57 и получить консультацию и поддержку.