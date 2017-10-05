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05.10.2017 12:39

«Газпром» подтвердил, что Nord Stream 2 заработает в 2019 году

«Газпром» подтвердил планы по запуску в 2019 году газопровода Nord Stream 2. По мнению руководства компании, конкуренция со стороны сжиженного природного газа (СПГ) пока не угрожает трубопроводным поставкам.

Об этом 5 октября рассказал зампред правления ПАО «Газпром» Александр Медведев в рамках пленарного заседания «Роль российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе», которое стало центральным мероприятием VII Петербургского международного экономического форума. По его словам, Европа «вновь почувствовала вкус к природному газу» и готова закупать его у России. Импорт газа в регион за два года вырос на 60 млрд кубометров, что как раз сопоставимо с возможностями Nord Stream 2.

Этот маршрут поставок будет на 20% короче традиционных, рассказал Медведев, и защищен от политических рисков в транзитных странах. При этом трубопроводы на данный момент загружены на 100%, тогда как терминалы СПГ загружены лишь на треть. Сжиженный газ из США поставляется с оперативными убытками,  а еще один крупнейший поставщик, Австралия, опасается внутреннего дефицита, сообщил Медведев.

Накануне стало известно, что, по мнению юридической службы Евросовета, Евросоюз не может самостоятельно вести переговоры с Россией по статусу газопровода Nord Stream 2, так как этот вопрос находится в смешанной компетенции ЕС и стран – членов союза. Об этом 2 октября сообщили европейские СМИ, ссылаясь на заключение юридического союза. 4 октября эту информацию подтвердил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Выступающий на форуме Райнер Зеле, председатель правления OMV AG (одного из акционеров Nord Stream 2) выразил недоумение по поводу того, что Еврокомиссия выходит за рамки своих полномочий. По его словам, «демонизация России» вредит отрасли, а второй «Северный поток» соответствует всем нормам ЕС.

Справка:

Проект магистрального газопровода «Северный поток-2» (или Nord Stream 2) был разработан в конце 2014 года и должен расширить уже существующий «Северный поток» путем соединения России с Германией через Балтийское море. Планируемая протяженность газопровода составляет 1224 км, а пропускная способность двух ниток достигнет 55 млрд куб. м газа в год. Затраты на строительство оцениваются в 8 млрд евро. Основным акционером является «Газпром», кроме него в проекте участвуют Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Еврокомиссия полагает, что строительство противоречит нормам газового законодательства Европейского союза.

VII Петербургский международный газовый форум проходит с 3 по 6 октября в Экспофоруме. В нем принимает участие более 4 тыс. специалистов из 36 стран, деловая программа включает 60 мероприятий. Выставочная программа состоит из нескольких экспозиций, посвященных импортозамещению в газовой отрасли, газомоторному топливу и промышленным инновациям.


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