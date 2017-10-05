При обысках в сейфе Улюкаева нашли $250 тыс. и килограммы золотых монет
В ходе обысков в служебном кабинете экс-министра экономики Алексея Улюкаева сотрудники ФСБ изъяли сейф. В нём нашли сотни долларов и золотые монеты. Эту информацию 5 октября зачитал прокурор в рамках судебного заседания по делу о вымогательстве у «Роснефти» двух миллионов долларов.
Как сообщают федеральные СМИ, в рамках обыска у Улюкаева в офисе изъяли четверо швейцарских наручных часов. Самые дорогие из них оценили в 800 тысяч рублей. Кроме того, в сейфе экс-министра обнаружили деньги в пачках – 150 тысяч долларов и 100 тысяч долларов. Вместе с ними хранились золотые монеты иностранных государств. Вес некоторых из них, пишет «Медиазона», составляет один килограмм.
Справка:
По данным следствия, как пишут СМИ, Улюкаев хранил более 700 тыс. рублей и более 300 тыс. долларов в ВТБ-24. В Сбербанке у него было несколько счетов — на них лежали 1,5 млн долларов и 10,7 млн рублей. По решению Басманного суда банковские счета арестованы. А вместе с ними и золотые монеты 999 пробы стоимостью от 2 до 6 млн рублей.
Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» $2 млн за одобрение сделки по приватизации «Башнефти» и «общее покровительство» в дальнейшем. Бывший министр, в свою очередь, обвинял Сечина в провокации взятки.