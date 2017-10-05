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05.10.2017 12:23

Жилой комплекс NEVA HAUS получил «зеленый» сертификат GREEN ZOOM

Жилой комплекс NEVA HAUS получил «зеленый» сертификат GREEN ZOOM
ПАО «Группа ЛСР»

В портфолио «Группы ЛСР» появился первый жилой проект, получивший золотой сертификат GREEN ZOOM. Жилой комплекс NEVA HAUS, строящийся на Петровском острове, прошел независимую оценку по стандартам энергоэффективности, водоэффективности и экологичности объектов недвижимости.

NEVA HAUS – это квартал из 8 домов высотой 7-9 этажей. Он расположен вблизи центра города, в тихом и комфортном месте с видом на Крестовский остров и акваторию Малой Невки. Район отличается продуманной инфраструктурой: в радиусе 1 км расположены детский сад, школа, поликлиника, кафе и рестораны, спортивные клубы, стадион и яхт-клуб.

ПАО «Группа ЛСР»
ПАО «Группа ЛСР»

«Внедрение энергоэффективных решений – это не только следование мировому тренду, но и вклад в развитие перспективного направления в России, – отмечает управляющий директор «Группы ЛСР» Юрий Ильин. – Использование «зеленых» стандартов – это возможность предложить покупателям особенный проект на рынке недвижимости премиум-класса, который выделяется не только за счет уникальных видовых характеристик, локации и эксклюзивных планировочных решений, но и создает комфортную среду проживания с учетом всех современных требований к энергоэффективности, безопасности и экологичности». 

В комплексе предусмотрены базовые энерго- и водоэффективные решения: приборы учета ресурсов, термостатические головки на радиаторах отопления, энергоэффективное освещение. Запроектирована система диспетчеризации и автоматизации инженерных систем. 

ПАО «Группа ЛСР»
ПАО «Группа ЛСР»

Кроме того, в подземном паркинге учтены места для велосипедов и станции зарядки для электромобилей. Запланирован раздельный сбор мусора. Все это позволит создать в квартале комфортную и экологичную среду, а будущим жителям – экономить 22% ресурсов.

В рамках проекта ЖК NEVA HAUS «Группа ЛСР» благоустроит близлежащие набережные Малой Невки и Ждановки, озеленит территорию и обустроит безопасные детские площадки и продуманные зоны отдыха. Завершение строительства запланировано на 2022 год.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»


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